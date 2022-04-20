Общество 20.04.2022 в 11:30

В Бурятии расширяют посевы конопли

В коноплеводстве кроется большой потенциал, говорят в республиканском Минсельхозе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии расширяют посевы конопли
На посевной-2022 аграриями Бурятии будет подготовлено для посева 120 тыс. гектар пашни. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, хозяйства республики традиционно будут высевать зерновые, зернобобовые, кормовые, овощные культуры и картофель. Благодаря успешному прошлогоднему опыту, в этом году увеличиваются площади технических и масличных культур в 4,8 раз (1,2 тыс. га). Также в этом году в Бурятии будет культивироваться 300 га льна.

Напомним, в Бурятии уже третий год экспериментальным возделыванием технической конопли и рапса занимается фермер Тамир Шагдаров совместно с учеными Бурятской ГСХА. В этом году будет засеяно 500 га рапса и 445 га технической конопли.

- В Бурятии в 2021 году техническая конопля показала урожайность в 5 ц/га - было посеяно 100 га конопли и 10 га рапса. Результаты эксперимента, превысили по урожайности передовой регион в России по выращиванию конопли - Удмуртию, там урожайность составляет 4,7 ц/га, - отмечает глава бурятского Минсельхозпрода Галсан Дареев. - Выращиванием рапса занимаются в Забкрае, почвенно-климатические условия отличаются от наших. В 2021 году урожайность составила 10 ц/га, в 2020 г. – 12,9 ц/га. Что говорит о том, что при выращивании рапса нужно учиться, а именно опытным путем.

Что касается содержания наркотических веществ в технической конопле, то специально проведенные исследования на предмет наличия каннабиоидов показали содержание тетрагидроканнабидола менее 0,1%, как того и требует действующее законодательство.

- Культурные сорта конопли, в отличие от дикорастущей, не содержат наркотических веществ. Но важно помнить о качестве семян и используемой репродукции, чем выше репродукция, тем дольше срок использования собственных семян, это касается репродукции «Элита» и «Супер элита». Касаемо семян технической конопли, здесь очень важно использовать на посев семена не ниже 2–3 репродукции, - сообщила и.о. начальника отдела растениеводства Туяна Тодорхоева.

Как говорят в Минсельхозе, помимо высокой рентабельности техническая конопля и рапс имеют большой спрос за рубежом, преимущественно в Китае, в виде масла.

«В коноплеводстве кроется большой потенциал. Масло семян конопли используется в смазочных материалах, красках, чернилах, топливе и пластмассах, в производстве мыла, шампуней и моющих средств и медицине. Шпагаты, верёвки, пакеты из конопли будут биологически разлагаемы, в отличие от пластика и целлофана. К тому же, конопля – быстро возобновляемый источник целлюлозы, в отличие от другого источника – древесины. Урожай технической конопли можно собирать уже через 100 дней после посева», - сообщает министерство.

Главный продукт, получаемый после отжатия семян рапса — это рапсовое масло. Оно широко применяется в самых разных областях, в кулинарии, медицине, косметологии, металургии, текстильной промышленности и др. Жмых после отжима идет на корм скоту. Зеленая масса — тоже отличный корм, особенно ранней весной.

Фото: предоставлено Минсельхозом Бурятии
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