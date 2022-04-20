Если срок наследства истек

Без подписи.

(ст. 1155 ГК РФ).Нужно получить отказ нота­риуса и подать исковое заявление в районный суд по месту нахождения ответчика (другого наследника, если он есть) или по месту нахождения недвижимого имущества, которое входит в состав наследства (ст. 30 ГПК РФ).Чтобы иск удовлетворили, нужно, чтобы наследник обратился в суд в течение шести месяцев со дня, когда отпала причина пропуска срока. Также необходима уважительная причина, из-­за которой он опоздал к нотариусу. Такими причинами признаются обстоятельства, связанные с личностью наследника. Например, он не мог оформить наследство вовремя в силу тяжелого заболевания или преклонного возраста и т. п.(например, определение ВС РФ № 46­КГ20–28­К6).В качестве альтернативыВ суде нужно будет привести доказательства того, что наследник своими действиями принял наследство в 6­месячный срок со дня его открытия (ст. 1153 ГК РФ).— проживание в квартире или доме наследодателя после его смерти (доказательством может являться регистрация по месту жительства — как постоянная, так и временная либо сам факт проживания без регистрации, подтвержденный участковым, соседями и т. д.);— оплату необходимых расходов для содержания имущества наследодателя (квитанции об оплате ЖКУ, страховки автомобиля и т. д.);— принятие мер для сохранности наследственного имущества (например, смена замков в квартире, взятие каких­-то вещей наследодателя к себе на хранение);— или иные способы фактического владения и пользования наследственным имуществом в пределах 6­месячного срока.Переживший супруг также может выделить свою долю в той части наследственного имущества, которое было куплено в период его брака с наследодателем (ст. 1150 ГК РФ).Это касается в том числе и бывшего супруга, если после развода имущество официально не делилось. Срок давности по спорам о разделе имущества бывших супругов отсчитывается не со дня развода, а со дня, когда бывший супруг узнал или должен был узнать о нарушении своих прав (например, определение № 4­КГ19–19). Такое нарушение может произойти в случае открытия наследства, если в его состав войдет имущество, не разделенное когда­-то с бывшим супругом. В то же время для выдела супружеской доли из наследства закон не устанавливает шесть месяцев (как для принятия наследства). Поэтому получить свою долю переживший супруг может в любое время (даже по истечении шести месяцев), обратившись для этого к нотариусу, который вел наследственное дело (выяснить это можно на сайте Федеральной нотариальной палаты в разделе «Реестр наследственных дел»).