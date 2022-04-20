Общество 20.04.2022 в 12:01

Челноки вернутся на границу?

Бурятская таможня: ввезти товаров из-за границы беспошлинно можно будет больше
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Текст: Номер один
Челноки вернутся на границу?
До 1000 евро и 31 кг увеличиваются нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, которые будут действовать до 1 октября 2022 года, сообщила Бурятская таможня. Это касается товаров, которые граждане везут наземным и морским видами транспорта в Россию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Исключение составляют граждане, которые переходят границу пешком.

Если стоимость товаров для личного пользования будет превышать указанные нормы, нужно оплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро (в эквиваленте) за 1 кг.

При этом, гражданам не следует забывать о запретах и ограничениях при перемещении отдельных видов товара, таких как алкоголь, табачные изделия, лекарственный и сильнодействующие средства и т.д. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте ФТС России в разделе «Для физических лиц».

Напомним, что ранее беспошлинный ввоз товаров для личного пользования через наземную границу составлял 500 евро и 25 кг (в настоящее время такие параметры сохраняются для ввоза товаров в Армению).

Принятая мера позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта, отмечают в таможне.

Впрочем, можно говорить о том, что в условиях жестких западных санкций государство рассчитывает на предприимчивость самих россиян, которые в начале 90-х реально спасли товарный рынок страны от дефицита. Слова «для личного пользования» тут употребляются явно только для приличия.


Фото: Бурятская таможня
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