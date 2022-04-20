Росгвардейцы Бурятии вернулись из командировки на Украину

- Благодарю личный состав за добросовестное выполнение задач в специальной военной операции. Ваши умения, навыки, морально-боевой дух позволили вам выполнить все поставленные задачи в полном объеме, на высоком профессиональном уровне, - отметил начальник Управления Росгвардии Бурятии Сергей Гатилов.





- Вы выполнили служебно-боевые задачи с честью и достоинством, исполнили свой служебный и воинский долг. Желаю вам скорейшей реабилитации и возвращения в строй, - обратился к бойцам спецподразделений Петр Мордовской.





Вчера в Улан-Удэ из служебной командировки на Украину вернулась часть сводного отряда сотрудников и военнослужащих подразделений территориального Управления Росгвардии. Войска национальной гвардии совместно с подразделениями Минобороны выполняют служебно-боевые задачи в специальной военной операции.Прибывших росгвардейцев встречали руководители правительства Бурятии, руководство Росгвардии, сослуживцы, родные, друзья и ветераны.Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской также поблагодарил росгвардейцев.«По доброй традиции, росгвардейцев, которые несли службу вдали от дома, встретили хлебом и солью, белой пищей. После прибывшие бойцы впервые за долгое время обняли своих родных и близких. Впереди у сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии отдых в кругу семьи, после чего они приступят к повседневным служебным обязанностям», - сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии