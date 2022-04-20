Уличное освещение в столице Бурятии станет на 98% светодиодным

«Улан-Удэ один из первых городов в России, который заключил энергосервисные контракты. В прошлом году мы закончили второй этап энергосервисного контракта. Мы все старые лампы заменили на новые светодиодные. Наши жители почувствовали сразу, свет стал яркий, не точечный, не расплывчатый» - отметил Игорь Шутенков.

«Все светоточки будут подключены к автоматической системе управления освещением. Жители и гости, к примеру, прилетающие на самолете, позитивно отзываются о нашем городе, он стал ярким и светлым, безопасным для жителей. Мы стараемся своевременно и оперативно заменять сломанные или перегоревшие светильники – на работу уходит максимум сутки. Практически, не горящих светильников у нас нет» - сказал и.о. мэра Сергей Гашев.

«Мы используем продукцию только отечественных производителей, которые есть в реестре Минпромторга РФ. В Улан-Удэ мы использовали светильники производства г. Санкт-Петербург и шкафы управления с Казани. По контракту до конца июля работы по замене светильников будут выполнены» - сказал учредитель ООО «Энергоника» Игорь Кичатов.

В Улан-Удэ МБУ «Горсвет» заключил четвертый энергосервисный контракт - это уже третий контракт с московской компанией «Энергоника». По контракту в городе заменят 3956 светоточек, освещение в городе станет на 98% светодиодным, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.В столице Бурятии уже второй год подряд проводится большая работа по модернизации уличного освещения. Всего в городе 30 тысяч светоточек, из них 29 тыс будут светодиодными при реализации четвертого энергосервисного контракта.Основная цель контракта - это модернизация системы уличного освещения и энергосбережение. Так, в столице Бурятии заменят 3956 светильников РКУ и ЖКУ, на современные светодиодные и самое главное - экономичные светильники. Также по контракту будут заменены 28 шкафов управления освещением на щиты автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО).Стоит отметить, что все мероприятия пройдут без привлечения бюджетных средств, и после истечения срока контракта – а это восемь лет - всё оборудование перейдет на баланс города.За период действия контракта экономия электроэнергии составит около 13 680 Мвт, это 76 % от базового потребления и 68 млн рублей, 65 из которых будут выплачены подрядчику – ООО «Энергоника».В 2021 МБУ «Горсвет» заключил два энергосервисного контракта, благодаря которому в Улан-Удэ заменили 22 525 старых натриевых светильников на новые энергосберегающие светодиодные. На электроэнергии было сэкономлено 12 млн рублей.