Общество 20.04.2022 в 13:06

В Бурятии проверят правомерность установки скрытой камеры в туалете сельской школы

Правовую оценку скандалу, начавшемуся в соцсетях, дадут следователи СКР  
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Текст: Номер один
В Бурятии проверят правомерность установки скрытой камеры в туалете сельской школы
В Бурятии в республиканских сетевых изданиях размещена публикация о том, что работниками  Нижнесаятуйской средней общеобразовательной школы в туалете в вентиляционном отверстии скрытым образом установлена видеокамера.

Директор школы подтвердил журналистам факт осуществления в туалете образовательного учреждения скрытого видеонаблюдения за детьми.  Он объяснил установку устройства необходимостью «защиты здоровья детей». По его словам, школьники употребляют снюсы и курят вейпы в туалете. Также он пожаловался на порчу школьного имущества.

«Так как в публикации содержатся сведения о нарушении неприкосновенности частной жизни детей по этому  факту  организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия, действиям работников школы будет дана объективная правовая оценка», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Фото:  паблик «Весь Улан-Удэ»/«ВКонтакте»
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дети права видеокамера

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