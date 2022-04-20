В Бурятии проверят правомерность установки скрытой камеры в туалете сельской школы

В Бурятии в республиканских сетевых изданиях размещена публикация о том, что работниками Нижнесаятуйской средней общеобразовательной школы в туалете в вентиляционном отверстии скрытым образом установлена видеокамера.Директор школы подтвердил журналистам факт осуществления в туалете образовательного учреждения скрытого видеонаблюдения за детьми. Он объяснил установку устройства необходимостью «защиты здоровья детей». По его словам, школьники употребляют снюсы и курят вейпы в туалете. Также он пожаловался на порчу школьного имущества.«Так как в публикации содержатся сведения о нарушении неприкосновенности частной жизни детей по этому факту организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия, действиям работников школы будет дана объективная правовая оценка», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Фото: паблик «Весь Улан-Удэ»/«ВКонтакте»