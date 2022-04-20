Культура Бурятии понесла невосполнимую утрату

20 апреля после продолжительной болезни ушел из жизни заведующий музыкальной частью Русского драмтеатра, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Бурятии Вячеслав Буланов.«Вячеслав Буланов – талантливый композитор, известный хормейстер, опытный и вдумчивый педагог, авторитетный общественный деятель, внесший существенный вклад в развитие музыкального искусства Сибири. Творческая биография Вячеслава Борисовича много лет тесно связана с Восточно-Сибирским государственным институтом культуры и Государственным русским драматическим театром им Н.А.Бестужева», - сообщили в театре.Вячеслав Буланов прибыл в Бурятию по распределению после окончания дирижерско-хорового факультета Ростовского музыкально-педагогического института (ныне Ростовская государственная консерватория) в 1977 году. В 1987 году был избран заведующим кафедрой хорового дирижирования ВСГИК. Под его руководством кафедра стала научным, творческо-исполнительским и педагогическим центром вокально-хорового искусства огромного региона. В 2005 избран на должность профессора кафедры хорового дирижирования, в 2017 переведён в ГРДТ им. Бестужева на должность заведующего музыкальной частью театра.В классе Вячеслава Буланова получили высшее образование 117 хормейстеров. Многие из них сейчас трудятся в различных учреждениях культуры и искусства Бурятии, Тывы, Саха-Якутии, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской и Читинской областей, в Благовещенске, Братске, Владивостоке, Омске, Санкт-Петербурге и Москве, имеют почетные звания и правительственные награды.«Значимо и композиторское творчество Вячеслава Борисовича, которое известно не только в Бурятии. Среди его крупных вокально-хоровых произведений особенно популярны кантата на стихи Есенина «Русь», хоровой цикл на стихи Мандельштама «Юлия», хоровые картинки для детей на стихи русских поэтов 19 века «Лизонька», трёхактный балет «Улигер» по сюжету бурятского героического эпоса «Гэсэр», транскрипции вокально-симфонических поэм Шостаковича «Казнь Степана Разина» и Орфа «Carmina Burana», - рассказывают в театре.С 1981 года Вячеслав Буланов начал сотрудничество с русским драматическим театром. За 40 лет композитор написал оригинальную музыку к 32 спектаклям, был музыкальным оформителем и звукорежиссёром более 170 спектаклей.«Наряду с преподавательской, административной и общественной деятельностью Вячеслав Борисович известен в качестве концертирующего дирижера с различными хоровыми коллективами Улан-Удэ, Читы, Иркутска. За эти годы он организовал десятки концертов хоровой, камерной и эстрадной музыки. За пропаганду творчества бурятских композиторов, за заслуги в области профессиональной музыки Вячеславу Буланову было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Бурятия». Как один из ведущих музыкантов Забайкалья, он курировал всю хоровую культуру края, что было отмечено Почетной грамотой Министерства культуры РФ, Знаком ВЦСПС «За достижения в развитии самодеятельного искусства», Почётной грамотой НародногоХурала Бурятии. В 2007 году Вячеславу Борисовичу присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ», - сообщают в Русдраме.– Уход Вячеслава Борисовича – огромная потеря для культуры Бурятии, для музыкального образования республики. Он удивительный композитор и педагог. Его вклад в развитие музыкального искусства, в пропаганду творчества бурятских композиторов неоценим. Министерство культуры Бурятии выражает глубокие соболезнования родным и близким, коллегам Вячеслава Борисовича, – сказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Коллектив Русского драмтеатра также высказал искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Буланова. О дате и месте прощания будет сообщено позднее.Фото: pixabay.com