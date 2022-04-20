Общество 20.04.2022 в 15:24

Жителей Бурятии просят пожелать здоровья маленькому Аюру из Москвы

Усыновившая мальчика Наталья Бурдина продолжает борьбу с болезнью ребенка
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Текст: Эржена Мансорунова
Жителей Бурятии просят пожелать здоровья маленькому Аюру из Москвы

Москвичка Наталья Бурдина, которая несколько лет назад усыновила больного циррозом печени бурятского мальчика, рассказала в своих социальных сетях последние новости о нем. Женщина обратилась к жителям Бурятии с просьбой пожелать Аюру удачи в нелегкой борьбе с болезнью.

 «Братья буряты, я точно знаю, что это всегда работало. У нас с Аюром идут корректировки препаратов, не очень хорошие анализы. В основном все негативные вещи удалось стабилизировать. Угрозы серьезной нет, сдаём кровь на анализ каждые три недели. Пожелайте, пожалуйста, нашему мальчику здоровья. Прямо очень нужно!» 

– написала Наталья Бурдина.
Напомним, как писал «Номер один», в 2015 году история Натальи Бурдиной и Аюра облетела всю Россию. Тогда бурятского малыша, больного циррозом печени, усыновила дизайнер из Москвы. Новую семью искали всей страной – не каждый взял бы на себя груз ответственности за недавно прооперированного ребенка, нуждавшегося в особом уходе и пожизненной терапии. И, тем не менее, родителей нашли. Вернее, это Наталья нашла своего приемного сына, увидев его фотографию в ленте социальной сети, после чего начала активно работать над усыновлением.

 

Фото: скриншот из видео «Две сороки», youtube.com



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