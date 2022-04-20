Общество 20.04.2022 в 15:46

В Бурятии у бедных семей отберут пособия ради «путинских» выплат

Сэкономленные средства направят на софинансирование новой президентской инициативы
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии у бедных семей отберут пособия ради «путинских» выплат
Власти Бурятии планируют провести реформу социальных выплат семьям бедняков республики. Прошла инвентаризация республиканских выплат такого рода и кое-что решено отменить по причине нецелесообразности дальнейшего предоставления.

В частности, решено частично отменить выплату республиканского пособия на ребенка до достижения им 16 лет. Она составляет не очень большие 264 рубля в месяц на ребенка и предоставляется семьям, где доходы ниже прожиточного минимума.

«Ежегодный объем финансирования из бюджета по этой выплате составляет 397 млн. рублей», - подчеркивают в республиканском правительстве.

Куда пойдут сэкономленные средства?

Бурятия готовится к введению ежемесячной федеральной выплаты на детей от 8 до 17 лет. Она внедряется по всей России указом Владимира Путина. Ее размер – от 50 до 100 процентов прожиточного минимума для детей.

«По республике это будет от 7043 до 14086 рублей в месяц», - говорят в правительства Бурятии.

Предполагается, что в 2022 году суммарно эта выплата составит около 8 миллиардов рублей. 94% денег предоставит федеральный бюджет. Остальное – софинансирование из республиканского бюджета (более 500 млн. рублей в текущем году).

Упомянутые сэкономленные почти 400 млн. рублей станут частью софинансирования, которое требуется от республики.

264 рубля в месяц продолжат получать только те бедные семьи с детьми, которые не попали под указанную новую «путинскую» выплату.

Прижимистость республики с ее инвентаризацией выплат оставляет горький осадок. Да, Владимир Путин ввел хорошую выплату. Но почему в Бурятии это стало поводом для отстранения массы бедняков от выплаты в 264 рубля в месяц? Видимо, властям просто стало жаль денег. На этом фоне не слышно ничего об отмене выплат из республиканского бюджета «вип-доплат» к пенсиям бывших высоких (и не очень) чиновников республики.

Думаем, было бы лучше сохранить для всех бедных семей с ребятишками 264 руб./месяц, закон о «вип-доплатах» отменить, а деньги направить на софинансирование свежей «путинской» социальной инициативы.

Фото: «Номер один»
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