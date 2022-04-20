Общество 20.04.2022 в 15:46

Самым быстрорастущим мессенджером в РФ стал Telegram

«Одноклассники» за полгода поднялись с седьмой строчки и замыкают пятерку лидеров
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Самым быстрорастущим мессенджером в РФ стал Telegram
Российская аудитория социальных сетей и мессенджеров изменилась а фоне спецоперации. Аудитория Instagram и Facebook* (запрещены в России) сократилась почти вдвое, а самым быстрорастущим мессенджером стал Telegram, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного наиболее популярным социальным сетям и мессенджерам среди россиян. Топ-5 наиболее популярных социальных сетей и мессенджеров в России сейчас выглядит так: WhatsApp (87%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (62%), Telegram (55%) и «Одноклассники» (42%).

Доля пользователей Instagram и Facebook, запрещенных в России, c осени прошлого года сократилась вдвое (с 53% до 25% и с 21% до 11% соответственно). Ежедневная аудитория «ВКонтакте» за полгода выросла на 5%.

Instagram* опустился с четвертой строчки на восьмую, уступив свое место Telegram. Если доля пользователей Instagram* за рассматриваемый период сократилась вдвое (с 53% до 25%), то Telegram демонстрирует наибольший прирост аудитории среди всех социальных сетей и мессенджеров (+13% к сентябрю 2021 г.). Изменение доли ежедневных пользователей для них также наиболее ощутимо: у Instagram* она снизилась с 33% до 9%, у Telegram выросла с 22% до 35%. Наконец, «Одноклассники» за полгода поднялись с седьмой строчки и замыкают пятерку лидеров.

Viber и TikTok с той или иной периодичностью пользуются 37% (−5% к сентябрю 2021 г.) и 35% соответственно. Facebook* и Twitter, будучи менее популярными социальными сетями, вслед за Instagram столкнулись с оттоком аудитории (с 21% до 11% и с 11% до 7% соответственно).

* Решением Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 г деятельность Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) запрещена на территории РФ.

Фото: pixabay.com
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