Общество 20.04.2022 в 16:05
В Бурятии задержан поджигатель сельской церкви
Мотив поджога – «чрезмерная набожность супруги и тещи», но отвечать придется за 900 тыс руб ущерба
Текст: Номер один
В Бурятии полицейские в течение получаса установили и задержали поджигателя православной церкви в селе Кабанск – нетрезвого 60-летнего местного жителя. Инцидент произошел вечером 18 апреля. В полицию от местных жителей звонки о том, что на территории церкви надворные постройки. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сообщили в республиканском МВД.
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По словам задержанного мужчины, преступление он совершил из-за недовольства «чрезмерной набожностью своей супруги и ее матери», а также личной неприязни к священнослужителю.
Отметим, что перед инцидентом злоумышленник, высказывая угрозы в адрес служителя храма, размахивал в церкви ножом перед двумя прихожанками. А, выйдя за пределы строения, увидел на бордюре коробок спичек и поджег солому рядом с надворными постройками, после чего скрылся.
В результате огнем уничтожены четыре сарая, cтoляpнaя мacтepcкaя, угольный склад, 24 цeнтнepa ceнa. Пoгибли тeленок и три кopoвы. Предварительно, ущерб оценен на сумму более 900 тысяч рублей.
Фото: МВД Бурятии
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По словам задержанного мужчины, преступление он совершил из-за недовольства «чрезмерной набожностью своей супруги и ее матери», а также личной неприязни к священнослужителю.
Отметим, что перед инцидентом злоумышленник, высказывая угрозы в адрес служителя храма, размахивал в церкви ножом перед двумя прихожанками. А, выйдя за пределы строения, увидел на бордюре коробок спичек и поджег солому рядом с надворными постройками, после чего скрылся.
В результате огнем уничтожены четыре сарая, cтoляpнaя мacтepcкaя, угольный склад, 24 цeнтнepa ceнa. Пoгибли тeленок и три кopoвы. Предварительно, ущерб оценен на сумму более 900 тысяч рублей.
Поджигатель ранее не судим. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ – «умышленное уничтожение чужого имущества». Следствие продолжается.
Фото: МВД Бурятии
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