Жители Бурятии ищут специалистов по уходу за садом

Со середины апреля по сравнению с концом марта жители Улан-Удэ стали на 54% активнее обращаться к специалистам по уходу за садом и огородом. Чаще всего они заказывали услуги по вспашке земли (+100%) и спилу деревьев (+17%), сообщает «Авито Услуги».Перед майскими праздниками активно растет спрос на полный комплекс услуг по благоустройству и подготовке участка к сезону. Многие россияне в этом году предпочли делегировать такие задачи мастерам, чтобы не тратить время и силы на длительные и сложные работы — например, на уборку и вывоз мусора, вспашку, установку заборов и кровли, а также на различные строительные работы на участке.По данным «Авито Услуг», среди жителей Улан-Удэ за последние две недели резко вырос спрос на полный комплекс услуг категории «Сад и благоустройство»: на 54% по сравнению с периодом накануне. При этом для многих дачников подготовка к сезону началась еще в начале весны. Так, в марте 2022 по сравнению с февралем востребованность специалистов по дачному и садовому благоустройству выросла сразу на 48%. Количество объявлений от специалистов увеличилось на 37% за этот месяц.Чтобы привести участок в порядок после затяжной зимы и подготовить его к сезону, жители Улан-Удэ с середины апреля этого года начали заказывать услуги по вспашке земли — спрос на эти работы вырос на 100% по сравнению с периодом накануне, также популярностью пользуются услуги по спилу деревьев (+17%).В топ популярных услуг по стране также вошли установка теплиц (+95%), помощь разнорабочего (+86%) и расчистка участка (+62%). Возведением теплиц стали чаще интересовались и жители Улан-Удэ (+64%).Также в отдельных городах вырос спрос на строительство бань и саун на участке. Например, в Красноярске, Иркутске и Ульяновске спрос с середины апреля этого года по сравнению с концом марта вырос на 30-40%. Число мастеров и бригад, которые предлагают подобные услуги на Авито, за месяц выросло на 20%. Чаще всего россияне выбирали деревянные бани и недорогие быстровозводимые конструкции.«В этом году мы отметили активный рост спроса на услуги помощников по благоустройству сада и дачных участков, а в преддверии дачного сезона интерес со стороны россиян значительно активнее, чем в прошлом году. При этом люди все чаще предпочитают делегировать специалистам такие задачи, поскольку не со всеми работами легко справиться самостоятельно без квалифицированной бригады. Активно растет и предложение в этой категории — свои услуги предлагают как частные мастера и разнорабочие, так и компании малого и среднего бизнеса», — отмечает Светлана Филимонова, руководитель категории услуг «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах».На Авито Услугах мастера могут подтвердить свою личность, пройдя бесплатную верификацию по паспорту или водительскому удостоверению. Тогда в профиле появится специальный знак «Документы проверены». Это дополнительная гарантия добросовестности, которая поможет найти подходящего специалиста.Фото: pixabay.com