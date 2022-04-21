В Бурятии становится некому работать

На стабильном уровне вакансии по направлению «муниципальная и государственная служба». В первом квартале их - от 105 до 225. В бурятском агропроме тоже всегда свой блок вакансий. В первые три месяца года их было 18 – 94 – 101.





В январе 2022 года работодатели сообщили службе занятости о 2440 новых вакансиях. В феврале цифра составила 3351, а в марте - уже 6240. Чаще всего в службу обращаются бюджетные организации и правоохранители.В каких направлениях по итогам первого квартала 2022 года в республике произошло наибольшее высвобождение работников, остается неизвестным. Республиканское агентство занятости населения не дало нашему изданию внятных разъяснений по этому поводу. Так что тройку направлений - лидеров по высвобождению нам выяснить не удалось. Вместо ясного ответа агентство просто отметило, что работодатели не подавали «сведений о массовых высвобождениях».Официальный уровень регистрируемой безработицы в Бурятии ничтожен. В начале года он составлял 1,1%. 1 апреля, то есть по окончании первого квартала упал до 0,9%.Общая бурятская безработица в начале текущего года была на отметке 9,1%. В начале февраля – 8,8%. Более свежих цифр еще нет.Строительная отрасль республики пока избежала влияния кризисных явлений. По крайней мере число вакансий по направлению трудовой деятельности «строительство» стремительно росло весь квартал.В январе их количество отмечено цифрой 53. В феврале стало 105, а в марте - 610. Зимнее строительное межсезонье прошло, и то, что «строительные» директора ищут работников, говорит, что они сохранили оптимизм.Огромное число вакансий по направлению «медицина». Они нарастают как снежный ком. Январь – 280 вакансий, февраль – 399 и март – аж 428.Не менее масштабна кадровая потребность Бурятии в отрасли «образование, преподавание».За первые три месяца года она выросла с 274 до 592 вакансий. В какой-то мере тенденция, наверное, связана с открытием в республике новых школ, детсадов. Надеемся, рабочие места удастся заполнить. Потому что если учебные заведения, в которые инвестированы бюджетные средства, будут простаивать или вести неполноценную деятельность, то возникает вопрос об эффективности таких затрат.В число профессиональных направлений на территории Республики Бурятия, по которым в первом квартале 2022 года произошло самое большое сокращение количества вакансий в сравнении с концом 2021 года, вошла сфера «добыча сырья», констатировали в Республиканском агентстве занятости населения. В январе-марте число открытых вакансий у добытчиков сырья колебалось от 206 до 182.Грустнее всего видеть ситуацию в направлении «информационные технологии». В мире оно считается одним из самых перспективных и динамично развивающихся. Но в Бурятии в январе здесь было только 10 вакансий. И это еще много, так как в феврале отмечено 8 вакансий, а в марте – 3.В силовых органах вакансий куда больше, чем по «информационным технологиям». В сфере «правоохранительные органы, правоохранительная деятельность» зафиксированы интересные скачки: в январе - 57 вакансий; в феврале, когда стартовала военная спецоперация России на Украине, вакансий оказалось 453. Судя по всему, тогда в органы влилось немало новых сотрудников. Потому что в марте открытых вакансий было 186.Вакансий на территории республики в несколько раз больше, чем официальных безработных.- На одного зарегистрированного бурятского безработного в январе и феврале 2022 года приходилось по 3,2 вакансии. В марте стало 4,1. Ситуация на рынке труда республики стабильная. Промышленные и торговые предприятия продолжают испытывать дефицит кадров, трудовых ресурсов, - в частности, сообщил «Номер один» Николай Пивоваров, заместитель руководителя агентства.Ведомство предполагает, что тенденция увеличения числа вакансий продолжится на протяжении не только первого полугодия, но и девяти месяцев 2022 года.Как пояснил Николай Пивоваров, в связи с введением санкций некоторых государств в 2022 году разработаны и реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда.Среди них организация общественных работ для 821 гражданина, зарегистрированного в органах службы занятости в качестве безработного или ищущего работу. Есть такая форма, как временное трудоустройство (для 1368 человек, находящихся под риском увольнения).Для 684 работников промпредприятий, пребывающих под риском увольнения, предполагается организовать профобучение и дополнительное профессиональное образование.Тем не менее, судя по цифрам, главная проблема для Бурятии не безработица, а кадровый голод, испытываемый целым рядом отраслей. И рост числа вакансий на самом деле тревожный знак. Ведь если в нынешних условиях в республике будет некому работать, то и переориентация экономики, объявленная как на федеральном, так и на местном уровне, окажется под угрозой.Фото: pixabay.com