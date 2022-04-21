Общество 21.04.2022 в 06:00
В Бурятии становится некому работать
Количество вакансий растет пугающими темпами
Текст: Петр Санжиев
В январе 2022 года работодатели сообщили службе занятости о 2440 новых вакансиях. В феврале цифра составила 3351, а в марте - уже 6240. Чаще всего в службу обращаются бюджетные организации и правоохранители.
Лидеры оттока не разглашаются
В каких направлениях по итогам первого квартала 2022 года в республике произошло наибольшее высвобождение работников, остается неизвестным. Республиканское агентство занятости населения не дало нашему изданию внятных разъяснений по этому поводу. Так что тройку направлений - лидеров по высвобождению нам выяснить не удалось. Вместо ясного ответа агентство просто отметило, что работодатели не подавали «сведений о массовых высвобождениях».
Официальный уровень регистрируемой безработицы в Бурятии ничтожен. В начале года он составлял 1,1%. 1 апреля, то есть по окончании первого квартала упал до 0,9%.
Общая бурятская безработица в начале текущего года была на отметке 9,1%. В начале февраля – 8,8%. Более свежих цифр еще нет.
Экономика старого уклада
Строительная отрасль республики пока избежала влияния кризисных явлений. По крайней мере число вакансий по направлению трудовой деятельности «строительство» стремительно росло весь квартал.
В январе их количество отмечено цифрой 53. В феврале стало 105, а в марте - 610. Зимнее строительное межсезонье прошло, и то, что «строительные» директора ищут работников, говорит, что они сохранили оптимизм.
Огромное число вакансий по направлению «медицина». Они нарастают как снежный ком. Январь – 280 вакансий, февраль – 399 и март – аж 428.
Не менее масштабна кадровая потребность Бурятии в отрасли «образование, преподавание».
За первые три месяца года она выросла с 274 до 592 вакансий. В какой-то мере тенденция, наверное, связана с открытием в республике новых школ, детсадов. Надеемся, рабочие места удастся заполнить. Потому что если учебные заведения, в которые инвестированы бюджетные средства, будут простаивать или вести неполноценную деятельность, то возникает вопрос об эффективности таких затрат.
В число профессиональных направлений на территории Республики Бурятия, по которым в первом квартале 2022 года произошло самое большое сокращение количества вакансий в сравнении с концом 2021 года, вошла сфера «добыча сырья», констатировали в Республиканском агентстве занятости населения. В январе-марте число открытых вакансий у добытчиков сырья колебалось от 206 до 182.
Грустнее всего видеть ситуацию в направлении «информационные технологии». В мире оно считается одним из самых перспективных и динамично развивающихся. Но в Бурятии в январе здесь было только 10 вакансий. И это еще много, так как в феврале отмечено 8 вакансий, а в марте – 3.
Силовики ищут сотрудников
В силовых органах вакансий куда больше, чем по «информационным технологиям». В сфере «правоохранительные органы, правоохранительная деятельность» зафиксированы интересные скачки: в январе - 57 вакансий; в феврале, когда стартовала военная спецоперация России на Украине, вакансий оказалось 453. Судя по всему, тогда в органы влилось немало новых сотрудников. Потому что в марте открытых вакансий было 186.
Вакансий на территории республики в несколько раз больше, чем официальных безработных.
- На одного зарегистрированного бурятского безработного в январе и феврале 2022 года приходилось по 3,2 вакансии. В марте стало 4,1. Ситуация на рынке труда республики стабильная. Промышленные и торговые предприятия продолжают испытывать дефицит кадров, трудовых ресурсов, - в частности, сообщил «Номер один» Николай Пивоваров, заместитель руководителя агентства.
Ведомство предполагает, что тенденция увеличения числа вакансий продолжится на протяжении не только первого полугодия, но и девяти месяцев 2022 года.
В ответ на санкции
Как пояснил Николай Пивоваров, в связи с введением санкций некоторых государств в 2022 году разработаны и реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда.
Среди них организация общественных работ для 821 гражданина, зарегистрированного в органах службы занятости в качестве безработного или ищущего работу. Есть такая форма, как временное трудоустройство (для 1368 человек, находящихся под риском увольнения).
Для 684 работников промпредприятий, пребывающих под риском увольнения, предполагается организовать профобучение и дополнительное профессиональное образование.
Тем не менее, судя по цифрам, главная проблема для Бурятии не безработица, а кадровый голод, испытываемый целым рядом отраслей. И рост числа вакансий на самом деле тревожный знак. Ведь если в нынешних условиях в республике будет некому работать, то и переориентация экономики, объявленная как на федеральном, так и на местном уровне, окажется под угрозой.
Фото: pixabay.com
Лидеры оттока не разглашаются
В каких направлениях по итогам первого квартала 2022 года в республике произошло наибольшее высвобождение работников, остается неизвестным. Республиканское агентство занятости населения не дало нашему изданию внятных разъяснений по этому поводу. Так что тройку направлений - лидеров по высвобождению нам выяснить не удалось. Вместо ясного ответа агентство просто отметило, что работодатели не подавали «сведений о массовых высвобождениях».
Официальный уровень регистрируемой безработицы в Бурятии ничтожен. В начале года он составлял 1,1%. 1 апреля, то есть по окончании первого квартала упал до 0,9%.
Общая бурятская безработица в начале текущего года была на отметке 9,1%. В начале февраля – 8,8%. Более свежих цифр еще нет.
Экономика старого уклада
Строительная отрасль республики пока избежала влияния кризисных явлений. По крайней мере число вакансий по направлению трудовой деятельности «строительство» стремительно росло весь квартал.
В январе их количество отмечено цифрой 53. В феврале стало 105, а в марте - 610. Зимнее строительное межсезонье прошло, и то, что «строительные» директора ищут работников, говорит, что они сохранили оптимизм.
Огромное число вакансий по направлению «медицина». Они нарастают как снежный ком. Январь – 280 вакансий, февраль – 399 и март – аж 428.
Не менее масштабна кадровая потребность Бурятии в отрасли «образование, преподавание».
За первые три месяца года она выросла с 274 до 592 вакансий. В какой-то мере тенденция, наверное, связана с открытием в республике новых школ, детсадов. Надеемся, рабочие места удастся заполнить. Потому что если учебные заведения, в которые инвестированы бюджетные средства, будут простаивать или вести неполноценную деятельность, то возникает вопрос об эффективности таких затрат.
В число профессиональных направлений на территории Республики Бурятия, по которым в первом квартале 2022 года произошло самое большое сокращение количества вакансий в сравнении с концом 2021 года, вошла сфера «добыча сырья», констатировали в Республиканском агентстве занятости населения. В январе-марте число открытых вакансий у добытчиков сырья колебалось от 206 до 182.
Грустнее всего видеть ситуацию в направлении «информационные технологии». В мире оно считается одним из самых перспективных и динамично развивающихся. Но в Бурятии в январе здесь было только 10 вакансий. И это еще много, так как в феврале отмечено 8 вакансий, а в марте – 3.
Силовики ищут сотрудников
В силовых органах вакансий куда больше, чем по «информационным технологиям». В сфере «правоохранительные органы, правоохранительная деятельность» зафиксированы интересные скачки: в январе - 57 вакансий; в феврале, когда стартовала военная спецоперация России на Украине, вакансий оказалось 453. Судя по всему, тогда в органы влилось немало новых сотрудников. Потому что в марте открытых вакансий было 186.
На стабильном уровне вакансии по направлению «муниципальная и государственная служба». В первом квартале их - от 105 до 225. В бурятском агропроме тоже всегда свой блок вакансий. В первые три месяца года их было 18 – 94 – 101.
Вакансий на территории республики в несколько раз больше, чем официальных безработных.
- На одного зарегистрированного бурятского безработного в январе и феврале 2022 года приходилось по 3,2 вакансии. В марте стало 4,1. Ситуация на рынке труда республики стабильная. Промышленные и торговые предприятия продолжают испытывать дефицит кадров, трудовых ресурсов, - в частности, сообщил «Номер один» Николай Пивоваров, заместитель руководителя агентства.
Ведомство предполагает, что тенденция увеличения числа вакансий продолжится на протяжении не только первого полугодия, но и девяти месяцев 2022 года.
В ответ на санкции
Как пояснил Николай Пивоваров, в связи с введением санкций некоторых государств в 2022 году разработаны и реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда.
Среди них организация общественных работ для 821 гражданина, зарегистрированного в органах службы занятости в качестве безработного или ищущего работу. Есть такая форма, как временное трудоустройство (для 1368 человек, находящихся под риском увольнения).
Для 684 работников промпредприятий, пребывающих под риском увольнения, предполагается организовать профобучение и дополнительное профессиональное образование.
Тем не менее, судя по цифрам, главная проблема для Бурятии не безработица, а кадровый голод, испытываемый целым рядом отраслей. И рост числа вакансий на самом деле тревожный знак. Ведь если в нынешних условиях в республике будет некому работать, то и переориентация экономики, объявленная как на федеральном, так и на местном уровне, окажется под угрозой.
Фото: pixabay.com