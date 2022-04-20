В Хурале поддержат мировые суды Бурятии

Обеспечение деятельности мировых судов стало главным вопросом на недавнем заседании Комитета Народного Хурала по госустройству. Ситуация в аппарате, который обеспечивает работу мировых судей Бурятии, а также положение с помещениями для работы судов оставляет желать лучшего. В последние годы здесь отмечены положительные изменения, но все равно - есть над чем работать.Как известно, сопровождение работы мировых судей финансируется из бюджета республики. Поясним, зарплата самих судей финансируется из бюджета РФ.Развитие этой сферы идет. Для мировых судов приобретаются телекоммуникационные шкафы, источники бесперебойного питания, коммутаторы, серверы, мобильные архивные стеллажи, оргтехника, офисная бумага, судей обеспечивают печатями, штампами и другими необходимыми атрибутами, обновляется мебель судебных кабинетов и залов заседаний. Для судей шьют мантии и т. д.После того, как установили охранно-пожарную сигнализацию на судебном участке Окинского района, сейчас все участки в Бурятии оснащены такой сигнализацией (правда, в пяти местах ночная охрана остается на сторожах, т. к. там не проходят маршруты патрулирования вневедомственной охраны).На ряде других участков отремонтировали коммунальные сети. Кое-где частично заменили кровлю, поработали с освещением, сделали косметический ремонт. В период эпидемии коронавируса управление заключало договоры на дезинфекцию судебных помещений.Делается многое. Без этого мировые суды не могли бы нормально работать. Важный аспект – развитие информационной, телекоммуникационной инфраструктуры.«Это необходимо для межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений в электронном виде, для организации участия в заседании мировых судов в режиме видеоконференц-связи. Продолжается работа по получению мировыми судьями электронных цифровых подписей», - доложила членам комитета Хурала Галина Косова, руководитель Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Бурятии. Решены многие вопросы (в т. ч. антитеррористической направленности). Динамика положительная, но проблемы остаются.Тревожит текучка кадров. «Зарплаты специалистов аппарата в мировых судах республики достаточно невысокая, а служебные требования строгие, огромная нагрузка. По сути, специалисты живут на работе и не все выдерживают. Необходимо принимать меры по удержанию кадров», - отметил Виктор Малышенко, председатель комитета Хурала по госустройству, который вел заседание.Пару лет назад работник аппарата получал зарплату в 17-20 тыс. рублей. В 2020 году прошло увеличение зарплат на десять-двадцать процентов. Но здесь надо двигаться дальше.Есть необходимость обеспечить мировых судей помощниками и архивариусами – они есть далеко не у всех. «Это актуальный вопрос. Лично я поддерживаю то, чтобы у каждого мирового судьи был помощник», - отметил глава комитета Хурала.Не побеждена проблема недостаточности размеров служебных площадей и их составов. Более того, по словам Галины Косовой, часть мировых судов поныне располагаются в жилых домах. Например, два участка в Прибайкальском районе.«На двух судебных участках Кабанского района кабинеты судей совмещены с залом судебных заседаний. Сложная ситуация в Джидинском районе», - отметили на заседании комитета.Есть места, где не оборудованы конвойные помещения. Отсутствуют комнаты для хранения вещественных доказательств. А из-за постоянного роста количества рассматриваемых дел, на участках не хватает помещений для архива – дела хранятся в кабинетах работников аппарата суда.«Только за 2021 год мировыми судьями было рассмотрено с вынесением решений более 280 тысяч дел», - напомнила руководитель управления.Виктор Малышенко подтвердил, что вопрос с помещениями требует особого внимания. «Мы проезжали по районам республики, видели проблемы», - сказал он.Даже в Улан-Удэ есть места, где, чтобы попасть в мировой суд, надо подняться на этаж по очень крутой лестнице, что не по силам маломобильным гражданам.Депутат Матвей Гершевич, много лет отдавший работе в прокуратуре, указал, что мировой судья выносит решение от имени государства и власть обязана сделать все необходимое, чтобы суд работал в нормальных, достойных условиях, внушал гражданам уважение. «Поэтому мы и рассматриваем этот вопрос», - заявил он.По итогам рассмотрения материально-технического обеспечения работы мировых судей комитет принял ряд рекомендаций. В их числе - принять нормативы обеспечения деятельности мировых судебных участков, включая нормативы кадрового и материально-технического обеспечения; рассмотреть вопрос об увеличении денежного содержания работников аппарата мировых судей.Отдельным пунктом выделена рекомендация о создании института администратора судебных участков (не менее 37 ед.) и о доведении штатных единиц помощников судей, а также ведущих специалистов 2 разряда до полного штата во всех 54 судебных участках мировых судей, которые есть в БурятииФото: «Номер один»