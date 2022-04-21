Общество 21.04.2022 в 08:22

Прокуратура заставляет Минздрав Бурятии выделить деньги на «скорые»

Суд первой инстанции надзорщики уже выиграли
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура заставляет Минздрав Бурятии выделить деньги на «скорые»
Прокуратура Бурятии провела проверку автопарка Станции скорой медицинской помощи в Улан-Удэ.

«Установлено, что на балансе учреждения имеется 36 автомобилей скорой помощи, срок эксплуатации 15 из которых превышает 5 лет. При этом фактически используются 30 автомобилей», - рассказали в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор подал иск к Минздраву Бурятии и Станции скорой помощи. Надзорщики потребовали от министерства выделить финансирование, а от медицинского учреждения - приобрести 15 автомобилей скорой помощи класса «В».

Октябрьский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
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