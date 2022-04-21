Общество 21.04.2022 в 08:45
В Улан-Удэ наказали строителей, которые едва не угробили ребенка
Сброшенный с крыши снежный ком упал рядом с мальчиком
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии завершила проверку по факту падения снежного кома с крыши дома вблизи ребенка, случившегося в начале февраля на ул. Октябрьская в Улан-Удэ. Происшествие было снято на видео очевидцами и попало в популярные городские паблики.
«Установлено, что компания «Финанс-Строй» по договору с Фондом капитального ремонта проводила ремонт на крыше многоквартирного дома. Вопреки договору подрядчик не обеспечил соблюдение необходимых мероприятий для безопасного производства работ, не установил до начала работ ограждения, предупреждающие знаки», - сообщили в надзорном ведомстве.
За нарушение обязательных требований в области строительства, которые создали угрозу жизни и здоровью граждан, заместителя гендиректора строительной фирмы привлекли к административной ответственности. Он оштрафован на 30 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»
«Установлено, что компания «Финанс-Строй» по договору с Фондом капитального ремонта проводила ремонт на крыше многоквартирного дома. Вопреки договору подрядчик не обеспечил соблюдение необходимых мероприятий для безопасного производства работ, не установил до начала работ ограждения, предупреждающие знаки», - сообщили в надзорном ведомстве.
За нарушение обязательных требований в области строительства, которые создали угрозу жизни и здоровью граждан, заместителя гендиректора строительной фирмы привлекли к административной ответственности. Он оштрафован на 30 тысяч рублей.
Фото: «Номер один»