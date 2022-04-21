Возврат товара

Без подписи.

— Покрывала не относятся ни к одному из пунктов Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55). Они включены в раздел «Продукция текстильной промышленности (без пряжей, тканей, нетканых материалов и трикотажных изделий)», подраздел «Галантерея текстильная» Общероссийского классификатора продукции, утвержденного постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 года № 301. Следовательно, покрывала подлежат возврату и обмену.В соответствии с положениями ст. 25 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей», изначально у потребителя возникает право на обмен соответствующего товара на аналогичный подходящий товар. Возврат денег возможен лишь в том случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу.Обмен или возврат возможны в течение 14 дней, не считая дня покупки. При этом обязательно, чтобы товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.