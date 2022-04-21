Общество 21.04.2022 в 09:38

Возврат товара

Можно ли вернуть товар продавцу, если он не подошел по цвету и фасону?
A- A+
Текст: Номер один
Возврат товара
"Я приобрела два одинаковых покрывала на кровати. Однако они не подошли по расцветке и фасону к интерьеру комнаты. Продавец отказывается возвращать деньги, утверждая, что такие товары не подлежат возврату и обмену. Имею ли я право на возврат денег?"
Без подписи.

Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:

— Покрывала не относятся ни к одному из пунктов Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55). Они включены в раздел «Продукция текстильной промышленности (без пряжей, тканей, нетканых материалов и трикотажных изделий)», подраздел «Галантерея текстильная» Общероссийского классификатора продукции, утвержденного постановлением Госстандарта России от 30 декабря 1993 года № 301. Следовательно, покрывала подлежат возврату и обмену.

В соответствии с положениями ст. 25 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей», изначально у потребителя возникает право на обмен соответствующего товара на аналогичный подходящий товар. Возврат денег возможен лишь в том случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу.

Обмен или возврат возможны в течение 14 дней, не считая дня покупки. При этом обязательно, чтобы товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки.
Теги
справбюро

Все новости

Масштабный фронт ремонтно-путевых работ развернут на ВСЖД
21.04.2022 в 10:52
В Бурятии «полезного» чиновника вернули на старую работу
21.04.2022 в 10:46
В Бурятии суточный прирост COVID-19 ниже 50 случаев
21.04.2022 в 10:29
В Улан-Удэ разбойники с ножом напали на мужчину в подъезде
21.04.2022 в 10:21
В Улан-Удэ специалисты рассказали, для чего обрезают деревья
21.04.2022 в 10:16
На Украине героически погиб командир отделения инженерной роты
21.04.2022 в 10:01
В Бурятии агропредприятие из Иволгинского района расширяет производство рассады
21.04.2022 в 09:53
В Улан-Удэ автобус сбил школьницу на пешеходном переходе
21.04.2022 в 09:49
В Бурятии растет спрос на главбухов
21.04.2022 в 09:48
Возврат товара
21.04.2022 в 09:38
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

Читайте также
Масштабный фронт ремонтно-путевых работ развернут на ВСЖД
Всего в текущем году на магистрали предусмотрено обновление 365 км пути
21.04.2022 в 10:52
В Бурятии суточный прирост COVID-19 ниже 50 случаев
Зафиксирован один летальный исход в группе пациентов 65+  
21.04.2022 в 10:29
В Улан-Удэ специалисты рассказали, для чего обрезают деревья
Оздоровительные процедуры помогают зеленым насаждениям выживать в суровых условиях города
21.04.2022 в 10:16
В Бурятии агропредприятие из Иволгинского района расширяет производство рассады
Теплицы ООО «ПИК» посетил глава республики
21.04.2022 в 09:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru