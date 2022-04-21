Общество 21.04.2022 в 09:48

В Бурятии растет спрос на главбухов

Средняя предлагаемая зарплата для них составляет 43,5 тыс рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии растет спрос на главбухов
В Бурятии с начала года вырос спрос на главных бухгалтеров на 21% относительно аналогичного периода 2021 года. К такому выводу пришли эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировав динамику спроса в профессии, а также выяснив, как изменились зарплатные ожидания специалистов и на какую оплату труда могут рассчитывать соискатели в День главного бухгалтера.

С января по апрель средняя предлагаемая зарплата для главбухов в Бурятии составила 43,5 тысячи рублей, что на 9% больше, чем в прошлом году. Стоит отметить динамику роста в зарплатных ожиданиях соискателей. В этом году в регионе среднее ожидание соискателей на позицию главных бухгалтеров выросло на 13% к январю-апрелю 2021 года составило 45 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой оказалась вакансия для главного бухгалтера в Улан-Удэ с зарплатой от 75 тысяч рублей на руки. В числе прочих требований было также отмечено наличие у соискателя опыта работы более 6 лет и профильное образование.

С начала года в Бурятии главных бухгалтеров чаще всего искали компании в финансовой отрасли, банках и продажах. В 37% случаев компании ищут специалистов с опытом работы от 3 до 6 лет. Еще 31% с минимальным опытом – от 1 до 3 лет. В 16% вакансий работодатели отметили, что рассчитывают на наличие у потенциального кандидата опыта работы более 6 лет. Но 15% вакансий предназначены для специалистов без опыта.

День главного бухгалтера – профессиональный праздник главных бухгалтеров. В России День главного бухгалтера в 2022 году отмечается 21 апреля и проходит 28-й раз. Торжество не закреплено в законодательстве и проходит на неофициальном уровне. Значение: торжество приурочено к выходу первого журнала «Главбух» 21.04.1994.

Фото: pixabay.com


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