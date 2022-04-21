Общество 21.04.2022 в 09:53

В Бурятии агропредприятие из Иволгинского района расширяет производство рассады

Теплицы ООО «ПИК» посетил глава республики
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии агропредприятие из Иволгинского района расширяет производство рассады
20 апреля во время рабочей поездки в Иволгинский район глава Бурятии ознакомился с работой предприятия по выращиванию рассады сельскохозяйственных растений.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, в теплицах ООО «ПИК» валовый сбор составляет порядка 700 тонн. Для жителей Бурятии здесь взращивают хорошо адаптируемую к условиям региона рассаду овощей и клубники: 1,2 млн семян капусты, от 100 до 150 тыс семян перца, лука, томатов, разнообразных цветов и клубники.


«Первое, что радует, это увеличение объёма производства семенного фонда, саженцев. Сельхозпроизводители не только для себя заготавливают, а также для личных подсобных хозяйств. На ближайших ярмарках будет организована продажа всем желающим. Развивается овощехранилище. Вся та озабоченность, которая у нас на сегодня есть, по собственному обеспечению овощами, не только производство, но и хранение - эти задачи решают производители. Мы со своей стороны помогаем субсидированной покупкой техники, тракторов. Но тут вопрос не в субсидии, важно чтобы были люди, готовые работать и достигать результат», - отметил глава Бурятии.

В этом году предприятие планирует выйти на больший объем производства, увеличив посевные площади. В помощь – государственная поддержка. В этом году ему оказана поддержка по возмещению части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв. Общий объем господдержки составил 2,2 млн рублей.


«У нас сегодня планы расширяться до 400 га. Это примерно 10 тыс тонн картофеля и овощей. Район предоставляет земли. Земля - главное для нас, это завод, где всё будет производиться. Мы готовы работать», - рассказал учредитель ООО «ПИК» Олег Пак.

Продукция реализуется через сеть садовых магазинов. Также вся рассада будет представлена на сельскохозяйственной ярмарке, которая пройдет в Улан-Удэ и во всех райцентрах 30 апреля и 1 мая. Ее могут приобрести все желающие.  

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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