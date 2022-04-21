В Улан-Удэ специалисты рассказали, для чего обрезают деревья

«Подрезка проводится по разным причинам, это бывает омолаживающая подрезка, санитарная. В последнее время мы чаще всего практикуем утилитарную подрезку, то есть это подрезка для безопасности дорожного движения, электросетей, имущества, для безопасности жизни и здоровья горожан. К примеру, мы видим уже сломанную ветку, которая, к счастью задержалась и ни на кого не упала. Сами деревья мы, конечно, не пилим, удаляем только поросль, которая растет самосадом, разрушает тротуары и растет вдоль заборов» - рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.

«Подрезкой деревьев занимается не только муниципальные бюджетные учреждения, но есть и дворовые территории, территории специального назначения, частные территории, предприятия, организации. Лица, которые планируют произвести подрезку деревьев по тем или иным причинам, обязаны направить в Комитет городского хозяйства уведомление установленного образца за пять дней до начала работ. Получив это уведомление специалисты Комитета выезжают на место предполагаемых работ и выдают рекомендации в виде акта по типу, степени и глубине подрезки. То есть будут обследованы все зелёные насаждения, которые планируют подрезать. Это необходимо, чтобы избежать таких случаев, когда устанавливаются факты обрезки практически под пень, а это очень высокие риски для дальнейшего сохранения деревьев» - рассказала начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства г. Улан-Удэ Ольга Очирова.

Полив, подрезка, обследование на наличие вредителей – эти и другие оздоровительные процедуры помогают зеленым насаждениям выживать в суровых условиях города. Вчера специалисты «Городского лесничества» привели в порядок деревья и кустарники в сквере «Радуга» по ул. Октябрьская, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Испытание морозами проходят не все растения, некоторые так и не просыпаются по весне. Деревьям в городе требуется регулярный уход. Если не удалять старые ветки и не придавать форму кронам, очень скоро по тротуарам и паркам будет невозможно ходить.В Комитете городского хозяйства также пояснили, что обрезка зеленых насаждений нужна как для обеспечения безопасности горожан, так и для ухода за деревьями.Специалисты знают, какие конкретно деревья нужно подрезать и как именно, решают уже на месте. Сначала удаляют сухие и аварийные ветви, укорачивают толстые и длинные ветки, затем начинают формировать крону и убирать поросль.Напомним, за сохранность деревьев и других зелёных насаждений на придомовой территории многоквартирных домов и за надлежащий уход за ними отвечают управляющие организации. О проведении обрезки необходимо за пять дней уведомить Комитет городского хозяйства и выполнять работы согласно установленных законодательством правил.