В Бурятии суточный прирост COVID-19 ниже 50 случаев

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 674. Это на 46 случаев больше, чем было в среду. Днем ранее прирост составлял 48 случаев. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 964). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 994 человека, за последние сутки – один (65+), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 42 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получает лечение 221 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 161. За предыдущие сутки госпитализирован 21 пациент.В отделениях реанимации находится 48 пациентов (из них старше 65 лет – 32), на ИВЛ –7 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 4.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 294 койки: занято –221, свободно – 73 койки. Занятость коечного фонда составляет 75,2%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 385 человек.Выздоровели от коронавируса – 13 074 (+49) человек.В республике всего первично привиты коронавируса 499 237 человек (69,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 419 человек. (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 161 372 чел., завершили 148 765 чел.Фото: pixabay.com