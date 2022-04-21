Общество 21.04.2022 в 10:29

В Бурятии суточный прирост COVID-19 ниже 50 случаев

Зафиксирован один летальный исход в группе пациентов 65+  
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии суточный прирост COVID-19 ниже 50 случаев
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 674. Это на 46 случаев больше, чем было в среду. Днем ранее прирост составлял  48 случаев. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 964). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 994 человека, за последние сутки – один (65+),  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 42 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получает лечение 221 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 161. За предыдущие сутки госпитализирован 21 пациент.

В отделениях реанимации находится 48 пациентов (из них старше 65 лет – 32), на ИВЛ –7 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 4.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 294 койки: занято –221, свободно – 73 койки. Занятость коечного фонда составляет 75,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 385 человек.

Выздоровели от коронавируса – 13 074 (+49) человек.

В республике всего первично привиты коронавируса 499 237 человек (69,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 419 человек. (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 161 372 чел., завершили 148 765 чел.


Фото: pixabay.com
Теги
коронавирус мониторинг Бурятия

Все новости

Цены в Бурятии растут из-за производителей и поставщиков
21.04.2022 в 11:08
Масштабный фронт ремонтно-путевых работ развернут на ВСЖД
21.04.2022 в 10:52
В Бурятии «полезного» чиновника вернули на старую работу
21.04.2022 в 10:46
В Бурятии суточный прирост COVID-19 ниже 50 случаев
21.04.2022 в 10:29
В Улан-Удэ разбойники с ножом напали на мужчину в подъезде
21.04.2022 в 10:21
В Улан-Удэ специалисты рассказали, для чего обрезают деревья
21.04.2022 в 10:16
На Украине героически погиб командир отделения инженерной роты
21.04.2022 в 10:01
В Бурятии агропредприятие из Иволгинского района расширяет производство рассады
21.04.2022 в 09:53
В Улан-Удэ автобус сбил школьницу на пешеходном переходе
21.04.2022 в 09:49
В Бурятии растет спрос на главбухов
21.04.2022 в 09:48
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

Читайте также
Цены в Бурятии растут из-за производителей и поставщиков
В правительстве республики считают, что магазины не виноваты
21.04.2022 в 11:08
Масштабный фронт ремонтно-путевых работ развернут на ВСЖД
Всего в текущем году на магистрали предусмотрено обновление 365 км пути
21.04.2022 в 10:52
В Улан-Удэ специалисты рассказали, для чего обрезают деревья
Оздоровительные процедуры помогают зеленым насаждениям выживать в суровых условиях города
21.04.2022 в 10:16
В Бурятии агропредприятие из Иволгинского района расширяет производство рассады
Теплицы ООО «ПИК» посетил глава республики
21.04.2022 в 09:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru