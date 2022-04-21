Общество 21.04.2022 в 10:52

Масштабный фронт ремонтно-путевых работ развернут на ВСЖД

Всего в текущем году на магистрали предусмотрено обновление 365 км пути
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Текст: Номер один
Масштабный фронт ремонтно-путевых работ развернут на ВСЖД
В рамках летней путевой кампании сразу на трех участках Транссиба (Облепиха – Алзамай, Кутулик – Забитуй, Посольская – Тимлюй) стартовал ремонт железнодорожного полотна с применением технологии суточного «закрытого перегона», сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Такой метод проведения работ значительно сокращает общее время их проведения, минимизирует производительные потери, экономит время на доставке техники и ее подготовку к эксплуатации.

Всего в текущем году на Восточно-Сибирской железной дороге в соответствии с планом ремонтно-путевых работ предусмотрено обновление 365 км пути. Большую часть работ предстоит выполнить по северному ходу. На участки БАМа приходится более 200 км – 57% общего объема ремонта.

Во время планового ремонта пути на ВСЖД возможны временные изменения расписания пригородных и пассажирских поездов. График проведения работ составлен так, что в большинстве случаев корректировки коснутся только времени прибытия и отправления поездов с промежуточных остановочных пунктов, расположенных непосредственно в зоне реконструкции.

Пассажиры могут следить за объявлениями на сайте Восточно-Сибирской железной дороги и на вокзалах.

Фото: ВСЖД
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