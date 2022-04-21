Цены в Бурятии растут из-за производителей и поставщиков

По результатам анализа розничных цен на социально-значимые продовольственные товары, рост цен обоснован повышением отпускных цен поставщиков, производителей, в том числе, из других регионов РФ. Об этом сегодня стало известно на заседании Совета Хурала.







Другими словами, к розничным наценкам бурятских магазинов больших претензий нет.





Текущая картина такова.





По состоянию на 8 апреля 2022 года по данным мониторинга значительный рост розничных цен (свыше 10%) наблюдается на 9 наименований продуктов питания социально-значимой группы:





- сахар - песок на 36,1% или 25,1 руб./кг;

- чай байховый черный на 28,6% или 169,8 руб./кг;

- вермишель на 15,5% или 13,9 руб./кг;

- говядина на 14,8% или 55,4 руб./кг;

- баранина на 14% или 61,9 руб./кг;

- рыбу мороженую на 10,4 % или 14,7 руб./кг;

- мука пшеничная на 11,6% или 4,9 руб./кг;

- рис на 12,4% или 11,6 руб./кг;

- крупа гречневая на 10,9% или 13,0 руб./кг.





Рост цен менее 10% зафиксирован на 6 наименований:





- соль поваренная на 9,7% или 1,8 руб./кг;

- масло сливочное на 9,2% или 81 руб./кг;

- пшено на 9,1% или 5,6 руб./кг;

- яблоки на 8,2% или 12,4 руб./кг;

- яйцо куриное на 7,9% или 7,6 руб./10 шт.;

- молоко питьевое на 7,8% или 5,7 руб./л.





На 5 наименований зафиксирован незначительный рост цен (менее 5 %): свинина, куры, масло подсолнечное, хлеб ржаной и пшеничный.





Также, наблюдается сезонное повышение розничных цен на плодоовощную продукцию:





- капусту на 52,3% или 40,0 руб./кг;

- морковь на 37,0% или 22,4 руб./кг;

- картофель на 31,5% или 14,9 руб./кг;

- лук репчатый на 17,2% или 7,2 руб./кг.





"В данное время ценовая ситуация в республике стабильная (за исключением повышения розничных цен на сахар и чай черный байховый), дефицита продовольственных и непродовольственных товаров не наблюдается. Товарные запасы в региональных розничных сетях составляют по продуктам длительного хранения от 14 до 60 дней, по скоропортящимся продуктам от 5 до 10 дней. По непродовольственной группе запасы рассчитаны до 60 дней", - считают в правительстве Бурятии.





Конкуренция между магазинами, увы, не приводит к сдерживанию цен в Бурятии.





Более того, чтобы не быть признанными "игроками", которые занимают доминирующее положение на рынке и не попасть под усиленное регуляторное внимание, торговые бизнесмены Бурятии направляют усилия, инвестиции на "завоевание" других регионов России.





"Из-за ограниченных объемов внутреннего рынка и избежания доминирующего положения региональная сетевая розничная сеть активно развивается за пределами Республики Бурятия. К 2022 году открыто и функционирует 126 торговых объектов.





Из них в Монголии: ТГ «Абсолют» – 1 гипермаркет. В Иркутской области: ТГ «Абсолют» - 31 магазин, включая гипермаркеты, ГК «Титан» - 1 магазин.





В Забайкальском крае: ООО «Спутник» (сеть магазинов «Николаевский») – 42 объекта, ООО «Барис» - 40 объектов, ТГ «Абсолют» - 10 гипермаркетов, ГК «Титан» - 1 магазин", - говорят в правительстве республики.