В ВВО призвано на службу более 2 тыс граждан

В Восточном военном округе на сегодняшний день призвано более 2 тысяч граждан. Большинство призванных имеют высшее образование и подготовку в образовательных организациях ДОСААФ России. Этой весной значительная часть призывников будет иметь военно-учетную специальность, сообщила пресс-служба ВВО.В военных комиссариатах ВВО продолжаются мероприятия по недопущения распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) среди призывников. На всех сборных пунктах организовано тестирование граждан на наличие коронавирусной инфекции. Мероприятия организованы в соответствии с указаниями министра обороны России.Помимо этого, все призванные на военную службу граждане будут обеспечены военной формой одежды согласно принадлежности роду войск, банковскими картами для получения денежного довольствия, средствами личной гигиены. Также новобранцы на пути следования к месту службы будут обеспечены питанием.Стоит отметить, что весенний призыв не связан с проведением специальной военной операцией на территории Украины. Большинство призывников будут проходить военную службу по призыву в соединениях и войсковых частях ВВО. Первые отправки призванных граждан к местам несения службы начнутся 23 мая.В этом году военными комиссариатами Восточного военного округа на военную службу будет призвано и отправлено более 9000 граждан.Фото: ВВО