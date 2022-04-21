Общество 21.04.2022 в 12:03
В Улан-Удэ в мае ожидается большое комплектование в детсады
В актуальной очереди на получение дошкольного образования состоят менее 2 000 детей
Текст: Номер один
В Улан-Удэ по предварительным заявкам руководителей на 2022-2023 учебный год при плановом майском комплектовании путевки в муниципальные детские сады получат 7 868 детей, из них 5 949 - на места выпускников в школу. В возрастной категории от 1,5 до 3-х лет заявки поданы на 2 813 мест, от 3-х до 7 лет – на 5 055 мест, сообщила председатель Комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.
Сейчас в актуальной очереди на получение дошкольного образования состоит 1 983 ребенка, из них в возрасте до трёх лет – 1149, от 3-х до 8 лет – 834 детей, напомнили в пресс-службе городской администрации,
«Кроме планового комплектования - майского, проходит ежемесячное текущее комплектование, также открываются новые детские сады, мы комплектуем и в них. Мы проводим анализ, в какие детские сады дети направлены, бывают миграции детей, бывает, что дети пошли в частные детские сады, иногда дети не посещают сады временно», - отметила Татьяна Митрофанова.
Комплектование детей будет проводиться на новый учебный год, соответственно желаемая дата зачисления (ЖДЗ) детей должна быть не позднее 1 сентября 2022 года. В течение года около 10 тысяч детей переходят из общей очереди в актуальную.
Отметим, что по итогам 2021 года в дошкольные образовательные учреждения были направлены 11780 воспитанников. Из них при плановом майском комплектовании 7017 детей.
В администрации города обращают внимание: внести изменения в электронную карточку ребенка и проверить позицию в очереди родители (законные представители) могут двумя способами:
- самостоятельно на портале sad.obr03.ru, пройдя авторизацию через ЕСИА (Госуслуги);
- обратившись в Комитет по образованию на личном приеме по предварительной записи или направив заявление о внесении изменений на электронную почту Комитета ko@ulan-ude-eg.ru.
Фото: ulan-ude-eg.ru
Сейчас в актуальной очереди на получение дошкольного образования состоит 1 983 ребенка, из них в возрасте до трёх лет – 1149, от 3-х до 8 лет – 834 детей, напомнили в пресс-службе городской администрации,
«Кроме планового комплектования - майского, проходит ежемесячное текущее комплектование, также открываются новые детские сады, мы комплектуем и в них. Мы проводим анализ, в какие детские сады дети направлены, бывают миграции детей, бывает, что дети пошли в частные детские сады, иногда дети не посещают сады временно», - отметила Татьяна Митрофанова.
Комплектование детей будет проводиться на новый учебный год, соответственно желаемая дата зачисления (ЖДЗ) детей должна быть не позднее 1 сентября 2022 года. В течение года около 10 тысяч детей переходят из общей очереди в актуальную.
Отметим, что по итогам 2021 года в дошкольные образовательные учреждения были направлены 11780 воспитанников. Из них при плановом майском комплектовании 7017 детей.
В администрации города обращают внимание: внести изменения в электронную карточку ребенка и проверить позицию в очереди родители (законные представители) могут двумя способами:
- самостоятельно на портале sad.obr03.ru, пройдя авторизацию через ЕСИА (Госуслуги);
- обратившись в Комитет по образованию на личном приеме по предварительной записи или направив заявление о внесении изменений на электронную почту Комитета ko@ulan-ude-eg.ru.
Фото: ulan-ude-eg.ru