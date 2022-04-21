Общество 21.04.2022 в 13:12
В Улан-Удэ избиение 15-летней девушки квалифицировано как «истязания несовершеннолетней»
Две злоумышленницы сняли с потерпевшей нижнее белье, связали руки, поджигали волосы и тушили окурки об ее лицо и руки
Текст: Номер один
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту нашумевшего избиения 15-летней школьницы в поселке Кирзавод. Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Напомним, 19 апреля в Детскую республиканскую клиническую больницу за медицинской помощью обратилась 15-летняя девочка с многочисленными повреждениями, в том числе ожогами, на голове, туловище и конечностях. Также в социальных сетях появилось видео с участием этой девочки и сведениям о том, что ее избили на территории микрорайона Кирзавод.
В совершении преступления подозревается 17-летняя студентка одного из колледжей, которая незадолго до происшествия познакомилась с потерпевшей и после непродолжительного общения стала испытывать к ней неприязнь. Вместе со студенткой участие в преступлении, по данным следствия, принимала ее 15-летняя знакомая, не достигшая возраста уголовной ответственности.
По версии следствия, 18 апреля днем потерпевшая приехала в микрорайон Кирзавод, где на улице случайно повстречала двух девушек, с одной из которых она была знакома и находилась в неприязненных отношениях. Они отвели потерпевшую в безлюдное место на территорию промышленной базы, где стали избивать, а затем сняли с нее и порвали верхнюю одежду. Спустя некоторое время их спугнул прохожий.
После этого девушки отвели свою жертву в заброшенную квартиру, где продолжили истязать. Во время побоев они сняли с потерпевшей нижнее белье, связали руки, после чего стали поджигать зажигалкой волосы и тушить тлеющие окурки об ее лицо и руки. Когда издевательства наскучили, девушки сопроводили обнаженную потерпевшую на остановку общественного транспорта, где оставили и скрылись. Случайный прохожий оказал несовершеннолетней помощь, отдал ей кофту и на такси отвез домой.
В настоящее время в отношении несовершеннолетней подозреваемой ввиду ее возраста избрана мера пресечения в виде передачи под присмотр родителей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.
Фото: ВКонтакте/«Весь Улан-Удэ»
Напомним, 19 апреля в Детскую республиканскую клиническую больницу за медицинской помощью обратилась 15-летняя девочка с многочисленными повреждениями, в том числе ожогами, на голове, туловище и конечностях. Также в социальных сетях появилось видео с участием этой девочки и сведениям о том, что ее избили на территории микрорайона Кирзавод.
В совершении преступления подозревается 17-летняя студентка одного из колледжей, которая незадолго до происшествия познакомилась с потерпевшей и после непродолжительного общения стала испытывать к ней неприязнь. Вместе со студенткой участие в преступлении, по данным следствия, принимала ее 15-летняя знакомая, не достигшая возраста уголовной ответственности.
По версии следствия, 18 апреля днем потерпевшая приехала в микрорайон Кирзавод, где на улице случайно повстречала двух девушек, с одной из которых она была знакома и находилась в неприязненных отношениях. Они отвели потерпевшую в безлюдное место на территорию промышленной базы, где стали избивать, а затем сняли с нее и порвали верхнюю одежду. Спустя некоторое время их спугнул прохожий.
После этого девушки отвели свою жертву в заброшенную квартиру, где продолжили истязать. Во время побоев они сняли с потерпевшей нижнее белье, связали руки, после чего стали поджигать зажигалкой волосы и тушить тлеющие окурки об ее лицо и руки. Когда издевательства наскучили, девушки сопроводили обнаженную потерпевшую на остановку общественного транспорта, где оставили и скрылись. Случайный прохожий оказал несовершеннолетней помощь, отдал ей кофту и на такси отвез домой.
В настоящее время в отношении несовершеннолетней подозреваемой ввиду ее возраста избрана мера пресечения в виде передачи под присмотр родителей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.
Фото: ВКонтакте/«Весь Улан-Удэ»
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