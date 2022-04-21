Общество 21.04.2022 в 13:12

В Улан-Удэ избиение 15-летней девушки квалифицировано как «истязания несовершеннолетней»

Две злоумышленницы сняли с потерпевшей нижнее белье, связали руки,  поджигали  волосы и тушили окурки об ее лицо и руки
A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ избиение 15-летней девушки квалифицировано как «истязания несовершеннолетней»
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту нашумевшего избиения 15-летней школьницы в поселке Кирзавод. Дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Напомним, 19 апреля в Детскую республиканскую клиническую больницу за медицинской помощью обратилась 15-летняя девочка с многочисленными повреждениями, в том числе ожогами, на голове, туловище и конечностях. Также в социальных сетях появилось видео с участием этой девочки и сведениям о том, что ее избили на территории микрорайона Кирзавод.

В совершении преступления подозревается 17-летняя студентка одного из колледжей, которая незадолго до происшествия познакомилась с потерпевшей и после непродолжительного общения стала испытывать к ней неприязнь. Вместе со студенткой участие в преступлении, по данным следствия, принимала ее 15-летняя знакомая, не достигшая возраста уголовной ответственности.

По версии следствия, 18 апреля днем потерпевшая приехала в микрорайон Кирзавод, где на улице случайно повстречала двух девушек, с одной из которых она была знакома и находилась в неприязненных отношениях. Они отвели потерпевшую в безлюдное место на территорию промышленной базы, где стали избивать, а затем сняли с нее и порвали верхнюю одежду. Спустя некоторое время их спугнул прохожий.

После этого девушки отвели свою жертву в заброшенную квартиру, где продолжили истязать. Во время побоев они сняли с потерпевшей нижнее белье, связали руки, после чего стали поджигать зажигалкой волосы и тушить тлеющие окурки об ее лицо и руки. Когда издевательства наскучили, девушки сопроводили обнаженную потерпевшую на остановку общественного транспорта, где оставили и скрылись. Случайный прохожий оказал несовершеннолетней помощь, отдал ей кофту и на такси отвез домой.

В настоящее время в отношении несовершеннолетней подозреваемой ввиду ее возраста избрана мера пресечения в виде передачи под присмотр родителей. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: ВКонтакте/«Весь Улан-Удэ»
Теги
преступность ребенок истязания

Все новости

Жителей Бурятии обяжут эвакуироваться с территории по сигналу властей
21.04.2022 в 14:04
В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию к майским праздникам
21.04.2022 в 13:44
Анастасию Кузовлеву выпустили из СИЗО
21.04.2022 в 13:42
В Бурятии вводят льготы для владельцев воздушных судов
21.04.2022 в 13:36
В Улан-Удэ избиение 15-летней девушки квалифицировано как «истязания несовершеннолетней»
21.04.2022 в 13:12
В Бурятии сельских депутатов распустят из-за простоя
21.04.2022 в 12:45
В Бурятии взлетели цены на сахар для изготовления самогона
21.04.2022 в 12:30
В Улан-Удэ в мае ожидается большое комплектование в детсады
21.04.2022 в 12:03
Tele2 замиксовала полезные сервисы в мультиподписке Mixx
21.04.2022 в 11:54
В Улан-Удэ вновь горело кладбище
21.04.2022 в 11:31
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию к майским праздникам
Также была проведена ревизия архитектурно-художественной подсветки на площади Советов
21.04.2022 в 13:44
В Бурятии взлетели цены на сахар для изготовления самогона
Об этом сообщил минпром республики; «самогонный» сахар стоит на 40% дороже «обычного»
21.04.2022 в 12:30
В Улан-Удэ в мае ожидается большое комплектование в детсады
В актуальной очереди на получение дошкольного образования состоят менее 2 000 детей
21.04.2022 в 12:03
В ВВО призвано на службу более 2 тыс граждан
В военкоматах Восточного военного округа  продолжается призыв,  стартовавший 1 апреля
21.04.2022 в 11:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru