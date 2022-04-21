В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию к майским праздникам

Специалисты службы архитектурно-художественной подсветки и иллюминации проверили работу линейных прожекторов на развязке возле Центрального рынка, также была проведена ревизия архитектурно-художественной подсветки на площади Советов, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.В 2015 году в столице Бурятии на базе МБУ «Горсвет» образовалось подразделение по работе с архитектурно-художественной подсветкой и световой иллюминацией.Работники подразделения улучшают облик фасадов зданий, занимаются содержанием световой иллюминации. Также специалисты Горсвета уделяют большое внимание работам по подсветке памятников и скульптурных композиций.Благодаря нашим специалистам город с наступлением тёмного времени суток становится светлым и ярким.