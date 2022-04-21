Общество 21.04.2022 в 13:44

В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию к майским праздникам

Также была проведена ревизия архитектурно-художественной подсветки на площади Советов
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию к майским праздникам
Специалисты службы архитектурно-художественной подсветки и иллюминации проверили работу линейных прожекторов на развязке возле Центрального рынка, также была проведена ревизия архитектурно-художественной подсветки на площади Советов, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

В 2015 году в столице Бурятии на базе МБУ «Горсвет» образовалось подразделение по работе с архитектурно-художественной подсветкой и световой иллюминацией.

Работники подразделения улучшают облик фасадов зданий, занимаются содержанием световой иллюминации. Также специалисты Горсвета уделяют большое внимание работам по подсветке памятников и скульптурных композиций.

Благодаря нашим специалистам город с наступлением тёмного времени суток становится светлым и ярким.
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