Общество 21.04.2022 в 16:33

В Бурятии начинается большой ремонт школ

В этом году капитально отремонтируют 55 школ, а в ближайшие годы - более 200
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии начинается большой ремонт школ
В двух школах республики в апреле начались ремонтные работы. Здесь меняют кровлю, утепляют фасады, меняют электрику и сантехнику. Всего в этом году капитально отремонтируют 55 школ, а в ближайшие годы более 200, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Программа капитального ремонта школ России была инициирована президентом Владимиром Путиным летом прошлого года. До конца 2026 года планируется отремонтировать более 7300 школ, в том числе 3000 в ближайшие два года.

В Бурятии составлен список нуждающихся в капитальном ремонте учебных заведений, в который попало более 200 школ. Финансирование в этом году превысило 1 млрд рублей, до 1 сентября должно быть отремонтировано 55 школ. Школа №50 в поселке Улан-Удэ Новая Комушка стала одной из первых, где закипела работа.

«Мы провели большое родительское собрание. Конечно, родители все обрадовались в первую очередь, потому что разговор об этом шел давно. Ну, и дети тоже обрадовались, конечно, они вернутся в такую новую, обновленную школу», - говорит Роман Дамбуев, директор школы №50.

Кроме ремонта в самом здании школы здесь сделают современный стадион, где смогут заниматься спортом не только ученики, но и местные жители.

Не смотря на изменившуюся экономическую ситуацию в стране, финансирование программы ремонта школ осуществляется в полном объеме. Средства в регионы поступают в соответствии с ранее намеченными планами.

«Правительством с целью оказания поддержки регионам в феврале 2022 года на объекты системы образования в соответствии с распоряжением правительства выделено 19,2 млрд рублей дополнительно. В совокупности за 2022–2024 годы в федеральном бюджете предусмотрено 43,8 млрд рублей. Уже в ближайшее время 2,2 млрд рублей будут доведены регионам для компенсации затрат по первым 40 школам», – рассказала Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики.

Фото: минстрой Бурятии
Теги
образование школы ремонты

Все новости

В Улан-Удэ у Гостиных рядов удалили больные тополя
21.04.2022 в 16:54
В Бурятии начинается большой ремонт школ
21.04.2022 в 16:33
Обновленная АТС Tele2 поможет улучшить общение с клиентами
21.04.2022 в 16:30
Министра образования Бурятии будут утверждать на федеральном уровне
21.04.2022 в 14:36
Жителей Бурятии обяжут эвакуироваться с территории по сигналу властей
21.04.2022 в 14:04
В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию к майским праздникам
21.04.2022 в 13:44
Анастасию Кузовлеву выпустили из СИЗО
21.04.2022 в 13:42
В Бурятии вводят льготы для владельцев воздушных судов
21.04.2022 в 13:36
В Улан-Удэ избиение 15-летней девушки квалифицировано как «истязания несовершеннолетней»
21.04.2022 в 13:12
В Бурятии сельских депутатов распустят из-за простоя
21.04.2022 в 12:45
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ у Гостиных рядов удалили больные тополя
Вместо них высадят саженцы клена и рябины
21.04.2022 в 16:54
В Улан-Удэ проверяют праздничную иллюминацию к майским праздникам
Также была проведена ревизия архитектурно-художественной подсветки на площади Советов
21.04.2022 в 13:44
В Улан-Удэ избиение 15-летней девушки квалифицировано как «истязания несовершеннолетней»
Две злоумышленницы сняли с потерпевшей нижнее белье, связали руки,  поджигали  волосы и тушили окурки об ее лицо и руки
21.04.2022 в 13:12
В Бурятии взлетели цены на сахар для изготовления самогона
Об этом сообщил минпром республики; «самогонный» сахар стоит на 40% дороже «обычного»
21.04.2022 в 12:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru