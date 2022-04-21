В Бурятии начинается большой ремонт школ

В двух школах республики в апреле начались ремонтные работы. Здесь меняют кровлю, утепляют фасады, меняют электрику и сантехнику. Всего в этом году капитально отремонтируют 55 школ, а в ближайшие годы более 200, сообщили в пресс-службе правительства республики.Программа капитального ремонта школ России была инициирована президентом Владимиром Путиным летом прошлого года. До конца 2026 года планируется отремонтировать более 7300 школ, в том числе 3000 в ближайшие два года.В Бурятии составлен список нуждающихся в капитальном ремонте учебных заведений, в который попало более 200 школ. Финансирование в этом году превысило 1 млрд рублей, до 1 сентября должно быть отремонтировано 55 школ. Школа №50 в поселке Улан-Удэ Новая Комушка стала одной из первых, где закипела работа.«Мы провели большое родительское собрание. Конечно, родители все обрадовались в первую очередь, потому что разговор об этом шел давно. Ну, и дети тоже обрадовались, конечно, они вернутся в такую новую, обновленную школу», - говорит Роман Дамбуев, директор школы №50.Кроме ремонта в самом здании школы здесь сделают современный стадион, где смогут заниматься спортом не только ученики, но и местные жители.Не смотря на изменившуюся экономическую ситуацию в стране, финансирование программы ремонта школ осуществляется в полном объеме. Средства в регионы поступают в соответствии с ранее намеченными планами.«Правительством с целью оказания поддержки регионам в феврале 2022 года на объекты системы образования в соответствии с распоряжением правительства выделено 19,2 млрд рублей дополнительно. В совокупности за 2022–2024 годы в федеральном бюджете предусмотрено 43,8 млрд рублей. Уже в ближайшее время 2,2 млрд рублей будут доведены регионам для компенсации затрат по первым 40 школам», – рассказала Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики.Фото: минстрой Бурятии