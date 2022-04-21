В Улан-Удэ у Гостиных рядов удалили больные тополя

В Улан-Удэ в рамках реконструкции территории около Гостиных рядов прошли работы по удалению старых тополей. Вместо них высадят двухметровые саженцы клена Гиннала, рябины, а также саженцы кустарников, сообщили в пресс-службе мэрии.В сентябре прошлого года все зеленые насаждения здесь были обследованы специалистами Бурятской сельскохозяйственной академии - 42 тополя было рекомендовано заменить. На остальных насаждениях проведут оздоровительную обрезку.- На деревьях имеются деформации, искривление и трещины ствола, нарушения развития осевого побега и кроны, а также наличие бактериальных болезней и пораженность инфекционными патологиями, поэтому мы рекомендуем их заменить, - рассказали члены экспертной комиссии.Проект реконструкции предусматривает высадку новых деревьев, ассортимент подобран с применением тех же деревьев, что и на площади Революции для создания единого зеленого комплекса. Все растения устойчивы к загазованности и запыленности, к воздействиям городской среды. Также будет установлена автоматическая система полива.- Осенью вместо удаленных деревьев мы высадим саженцы 40 рябин, 22 клена Гиннала высотой 2 метра, а также 50 кустарников дерен белых, - рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.За приживаемостью новых деревьев будут следить специалисты «Городского лесничества». Приживаемость крупномеров достигает практически 100%.Напомним, территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства, планируемых к строительству в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств из бюджета РФ.Еженедельно ход реконструкции проверяет комиссия во главе с председателем Комитета городского хозяйства Сергеем Гашевым.Администрация города просит с пониманием отнестись к временным сложностям по проходу к зданию Гостиных рядов в связи с проведением работ.Фото: мэрия Улан-Удэ