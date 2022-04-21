Общество 21.04.2022 в 16:54

В Улан-Удэ у Гостиных рядов удалили больные тополя

Вместо них высадят саженцы клена и рябины
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ у Гостиных рядов удалили больные тополя
В Улан-Удэ в рамках реконструкции территории около Гостиных рядов прошли работы по удалению старых тополей. Вместо них высадят двухметровые саженцы клена Гиннала, рябины, а также саженцы кустарников, сообщили в пресс-службе мэрии.

В сентябре прошлого года все зеленые насаждения здесь были обследованы специалистами Бурятской сельскохозяйственной академии - 42 тополя было рекомендовано заменить. На остальных насаждениях проведут оздоровительную обрезку.

- На деревьях имеются деформации, искривление и трещины ствола, нарушения развития осевого побега и кроны, а также наличие бактериальных болезней и пораженность инфекционными патологиями, поэтому мы рекомендуем их заменить, - рассказали члены экспертной комиссии.

Проект реконструкции предусматривает высадку новых деревьев, ассортимент подобран с применением тех же деревьев, что и на площади Революции для создания единого зеленого комплекса. Все растения устойчивы к загазованности и запыленности, к воздействиям городской среды. Также будет установлена автоматическая система полива.

- Осенью вместо удаленных деревьев мы высадим саженцы 40 рябин, 22 клена Гиннала высотой 2 метра, а также 50 кустарников дерен белых, - рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.

За приживаемостью новых деревьев будут следить специалисты «Городского лесничества». Приживаемость крупномеров достигает практически 100%.

Напомним, территория вокруг Гостиных рядов победила в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства, планируемых к строительству в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств из бюджета РФ.

Еженедельно ход реконструкции проверяет комиссия во главе с председателем Комитета городского хозяйства Сергеем Гашевым.

Администрация города просит с пониманием отнестись к временным сложностям по проходу к зданию Гостиных рядов в связи с проведением работ.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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