В Улан-Удэ привели в порядок восемь памятников воинской славы

21 апреля в Улан-Удэ начались ремонтные работы на Братской могиле по ул. Смолина и на памятнике заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, по ул. Корабельная. Здесь покрасят ограждения и фасады объектов внешнего благоустройства.- На балансе Комбината по благоустройству числится 46 памятников и скульптурных композиций, из них 22 памятника исторической славы. В рамках подготовки к 9 мая у нас начались работы по благоустройству памятников. На сегодня работы завершены на восьми объектах. Это мойка памятников, покраска, побелка и так далее, - рассказал главный инженер Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.В связи с подготовкой к празднованию 77-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне специалисты Комбината по благоустройству провели обследование всех памятников воинской славы в Улан-Удэ, по итогам которого были определены необходимые мероприятия для приведения их в надлежащий вид. С 4 апреля начаты работы в микрорайоне Таежный на обелиске «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».Завершение работ по 22 объектам планируется к 1 мая, сообщили в мэрии города.Фото: мэрия Улан-Удэ