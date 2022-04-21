В Бурятии «банды» бродячих коров уничтожают посевы сельчан

В Бурятии не могут совладать с владельцами коров, которые не следят на своими рогатыми «питомцами». Они бродят по полям, нанося большой ущерб чужим посевам и сенокосам.«Буквально недавно выезжали в Кабанский район. Там такая ситуация, что есть собственники, которые держат несколько десятков голов КРС, при этом не имея своих земель. Заведомо выпасают свой скот на чужих территориях», - рассказал депутат Хурала Бурятии Виктор Малышенко.Следить за правильностью выпаса сельхозживотных, за законностью их нахождения вне пределов хозяйской усадьбы должны муниципальные власти и правоохранительные органы. Но, видимо, получается не всегда хорошо.Владельца животного, которое уничтожило чужие посевы, могут оштрафовать за каждый случай, за каждое животное.«Но, к сожалению, наши правоохранительные органы этой работой не занимаются», - констатировал министр сельского хозяйства республики Галсан Дареев.Для предотвращения проникновения чужого безнадзорного скота, потрав им посевов, вытаптывания, по словам министра, можно использовать, например, электроизгороди. Затраты на покупку этого оборудования компенсируются в размере 50 процентов.«Также можно производить окапывание по согласованию, по проекту «Бурятмелиоводхоза». Некоторые хозяйства у нас это делают. Хотя это дорогостоящее мероприятие», - отмечает министр.Можно провести просто огораживание посевов и сенокосов обычной изгородью. Галсан Дареев привел пример одного из СПК республики. Оно построило «противокоровью» изгородь длиной 48 километров!Чиновник говорит, что в тех сельских районах Бурятии, где организован нормальный выпас скота с пастухом, не наблюдается потрав посевов. Пастух следит за порядком. Кстати, наличие пастуха значительно снижает опасность нападения на стадо волков.В Бурятии есть примеры бескомпромиссной борьбы с бродячими коровами и не только. Так, в Джидинском районе решительно задерживают весь скот, который выпасается неорганизованно.«Тот человек, та организация, которые задержали такой скот, уведомляют органы внутренних дел о том, что было задержано такое-то поголовье в таком-то месте. Если устанавливается хозяин животных, то ему предъявляются расходы по содержанию этих животных после задержания. Если по истечении полугода хозяина не нашли, то скот переходит в собственность того юридического или физического лица, которое содержало скот в этот период», - пояснил министр передовой опыт из южной Бурятии.Фото: «Номер один»