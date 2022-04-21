Общество 21.04.2022 в 18:04
В Бурятии участились возгорания сухой травы и несанкционированных свалок
Огонь уже реально угрожает населенным пунктам и лесным массивам республики
Текст: Номер один
В селе Бичура накануне произошло возгорание сухой травы из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. К ликвидации возгорания привлекались огнеборцы Бичурского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии и личный состав администрации сельского поселения «Бичурское» - четыре единицы техники и 13 человек личного состава.
В результате пожара уничтожена сухая трава на площади 255 гектаров, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Прибайкальском районе житель села Ильинка осознанно поджег сухую траву, огонь перешел на несанкционированную свалку, находящуюся в 150 метрах от лесного массива. Огнеборцами и специалистами лесного хозяйства не допущен уход огня в лесной массив. Общая площадь пожара составила 0,3 гектара, на виновное лицо будет составлен протокол об административном правонарушении.
В Кабанском районе села Новая Деревня также произошло возгорание сухой травы на площади 1,5 гектара. Причиной послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Возгорание ликвидировано огнеборцами и местным населением в количестве 7 человек.
В Кяхтинском районе в местности «Старый колхоз» также из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц произошло возгорание сухой травянистой растительности. Возгорание ликвидировали огнеборцы и местное население в количестве 20 человек, площадь пройденная пожаром, составила 20 гектаров.
С начала года в Бурятии зарегистрирован 291 случай загораний сухой травянистой растительности на площади 987 гектаров и 473 случая загорания мусора на площади 7,8 гектара. Наибольшее количество загораний зарегистрировано в Улан-Удэ, в Кабанском, Заиграевском и Иволгинском районах республики, уточнили в агентстве.
Фото: ГУ МЧС по РБ
В результате пожара уничтожена сухая трава на площади 255 гектаров, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Прибайкальском районе житель села Ильинка осознанно поджег сухую траву, огонь перешел на несанкционированную свалку, находящуюся в 150 метрах от лесного массива. Огнеборцами и специалистами лесного хозяйства не допущен уход огня в лесной массив. Общая площадь пожара составила 0,3 гектара, на виновное лицо будет составлен протокол об административном правонарушении.
В Кабанском районе села Новая Деревня также произошло возгорание сухой травы на площади 1,5 гектара. Причиной послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Возгорание ликвидировано огнеборцами и местным населением в количестве 7 человек.
В Кяхтинском районе в местности «Старый колхоз» также из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц произошло возгорание сухой травянистой растительности. Возгорание ликвидировали огнеборцы и местное население в количестве 20 человек, площадь пройденная пожаром, составила 20 гектаров.
С начала года в Бурятии зарегистрирован 291 случай загораний сухой травянистой растительности на площади 987 гектаров и 473 случая загорания мусора на площади 7,8 гектара. Наибольшее количество загораний зарегистрировано в Улан-Удэ, в Кабанском, Заиграевском и Иволгинском районах республики, уточнили в агентстве.
Фото: ГУ МЧС по РБ