В Бурятии участились возгорания сухой травы и несанкционированных свалок

В селе Бичура накануне произошло возгорание сухой травы из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. К ликвидации возгорания привлекались огнеборцы Бичурского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии и личный состав администрации сельского поселения «Бичурское» - четыре единицы техники и 13 человек личного состава.В результате пожара уничтожена сухая трава на площади 255 гектаров, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В Прибайкальском районе житель села Ильинка осознанно поджег сухую траву, огонь перешел на несанкционированную свалку, находящуюся в 150 метрах от лесного массива. Огнеборцами и специалистами лесного хозяйства не допущен уход огня в лесной массив. Общая площадь пожара составила 0,3 гектара, на виновное лицо будет составлен протокол об административном правонарушении.В Кабанском районе села Новая Деревня также произошло возгорание сухой травы на площади 1,5 гектара. Причиной послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Возгорание ликвидировано огнеборцами и местным населением в количестве 7 человек.В Кяхтинском районе в местности «Старый колхоз» также из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц произошло возгорание сухой травянистой растительности. Возгорание ликвидировали огнеборцы и местное население в количестве 20 человек, площадь пройденная пожаром, составила 20 гектаров.С начала года в Бурятии зарегистрирован 291 случай загораний сухой травянистой растительности на площади 987 гектаров и 473 случая загорания мусора на площади 7,8 гектара. Наибольшее количество загораний зарегистрировано в Улан-Удэ, в Кабанском, Заиграевском и Иволгинском районах республики, уточнили в агентстве.Фото: ГУ МЧС по РБ