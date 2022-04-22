В Бурятии детям погибших на Украине военных оплатят учебу в вузах

21 апреля на очной сессии «Медиашколы: Дальневосточный репортёр» глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель полпреда президента России в ДФО Григорий Куранов провели отдельную дискуссию для журналистов, блогеров и пресс-секретарей.Ее посвятили проблемам, с которыми сталкивается республика, поиску новых возможностей в условиях введенных против России санкций и помощи семьям погибших на Украине военнослужащих.- Действительно, у нас очень много ребят, как молодых, так и зрелых, принимают участие в спецоперации на Украине. В Бурятии большая концентрация военных частей и подразделений, это 36 армия, танковый, стрелковый взводы, 11 ДШБ - многие служат по контракту и сейчас выполняют задачу по обеспечению стратегической безопасности нашей страны и защите жизни людей. К сожалению, живыми возвращаются не все, - отметил Алексей Цыденов.Для семей погибших существуют выплаты правительства РФ и Минобороны, но республика дополнительно разработала свои меры поддержки.- У многих военнослужащих есть дети. Мы приняли решение, посовещавшись с родственниками погибших героев, и решили, что будем помогать с детьми: принимать детей без очереди, на их выбор, в любую школу, в любой детский сад. Мы подготовили такой законопроект, и на сессии Народного Хурала в понедельник его будут рассматривать. А когда дети вырастут, пойдут в вузы. Если не попадут на бюджетное место, то неважно, в каком вузе он захочет учиться, мы оплатим каждому обучение из республиканского бюджета, - отметил Алексей Цыденов.Он отметил, что эти меры поддержки относятся и детям военнослужащих, погибших при боевых действиях в Сирии.Дискуссия завершилась видеокадрами с выступлениями фронтовой бригады из Бурятии. Артисты выступали для военнослужащих в госпиталях, офицерских домах, полевых лагерях в Донецкой, Луганской народных республиках и Севастополе. Гимн России, исполненный артистами и военнослужащими на кадрах, стоя подпевали все участники очной сессии.- Такие поездки нужны, они показывают, что страна большая, и мы все вместе, мы верим в них и поддерживаем. Артисты - молодцы, и вся наша республика, вся наша страна. Мы все поддерживаем нашего президента, наших ребят, военное руководство, которые защищают от того, что выпестовано на Украине. Нацизма, который собственное мирное население уничтожает ради создания красивой картинки. Нас 140 миллионов. Когда мы вместе - мы победим, - сказал глава Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии