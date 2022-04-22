Общество 22.04.2022 в 09:12
СК пояснил причины перевода Анастасии Кузовлевой под домашний арест
Экс-руководитель городского КУИ Улан-Удэ полностью признала вину, раскаялась и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве
Текст: Номер один
В Бурятии завершено производство следственных действий по уголовному делу в отношении бывшего председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой. Она обвиняется в «получение взятки за совершение незаконных действий» и двух эпизодах «получения взятки в крупном размере», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, в 2018-2019 годах председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию трижды получила от предпринимателей или их посредников денежное вознаграждение, за которое совершила по службе незаконные действия или приняла незаконные решения в пользу взяткодателей в сфере земельных отношений. А именно предоставилда им земельные участки для ведения строительства или осуществления иной предпринимательской деятельности.
От одного из бизнесменов за решение вопроса о переоформлении договора аренды земельного участка она получила взятку в виде права требования нежилого помещения в строящемся жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн рублей. От другого предпринимателя, которому помогла незаконно оформить земельный участок для размещения СТО, она получила взятку в сумме 500 тыс рублей. Еще от одного предпринимателя, желавшего приобрести земельный участок возле торговой базы под автомобильную стоянку, она получила денежное вознаграждение в размере 100 тыс рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину, раскаялась в совершенных преступлениях, и в целях содействия следствию заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
В настоящее время производство следственных действий по уголовному делу завершено, так как собрана полная доказательственная база. В связи с этим необходимость в дальнейшем содержании обвиняемой под стражей отпала. Поэтому следствием заявлено ходатайство об изменении ей меры пресечения на домашний арест, которое удовлетворено судом.
В ближайшее время следствием будет сформировано обвинительное заключение, с которым уголовное дело подлежит передаче прокурору с целью последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
По данным следствия, в 2018-2019 годах председатель Комитета по управлению имуществом и землепользованию трижды получила от предпринимателей или их посредников денежное вознаграждение, за которое совершила по службе незаконные действия или приняла незаконные решения в пользу взяткодателей в сфере земельных отношений. А именно предоставилда им земельные участки для ведения строительства или осуществления иной предпринимательской деятельности.
От одного из бизнесменов за решение вопроса о переоформлении договора аренды земельного участка она получила взятку в виде права требования нежилого помещения в строящемся жилом комплексе номинальной стоимостью 1 млн рублей. От другого предпринимателя, которому помогла незаконно оформить земельный участок для размещения СТО, она получила взятку в сумме 500 тыс рублей. Еще от одного предпринимателя, желавшего приобрести земельный участок возле торговой базы под автомобильную стоянку, она получила денежное вознаграждение в размере 100 тыс рублей.
В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину, раскаялась в совершенных преступлениях, и в целях содействия следствию заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
В настоящее время производство следственных действий по уголовному делу завершено, так как собрана полная доказательственная база. В связи с этим необходимость в дальнейшем содержании обвиняемой под стражей отпала. Поэтому следствием заявлено ходатайство об изменении ей меры пресечения на домашний арест, которое удовлетворено судом.
В ближайшее время следствием будет сформировано обвинительное заключение, с которым уголовное дело подлежит передаче прокурору с целью последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»