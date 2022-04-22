Общество 22.04.2022 в 09:34

В Бурятии суточный прирост COVID-19 остается в районе 40 случаев

Число выздоровевших за сутки пациентов превышает 50 человек
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Текст: Номер один
В Бурятии суточный прирост COVID-19 остается в районе 40 случаев
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 715. Это на 41 случай больше, чем было в четверг. Днем ранее прирост составлял  46 случаев. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 981). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 996 человек, за последние сутки – два человека (один 65+),  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 38 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 218 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 159. За предыдущие сутки госпитализировано 20 пациентов.

В отделениях реанимации находится 48 пациентов (из них старше 65 лет – 30), на ИВЛ –9 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 5.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 294 койки: занято –218, свободно – 76 коек. Занятость коечного фонда составляет 74,1%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 376 человек.

Выздоровели от коронавируса – 132 125 (+51) человек.

В республике всего первично привиты коронавируса 499 313 человек (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 478 человек (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 161 763 человек, завершили 149 100 человек.

Фото: pixabay.com
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