В Бурятии суточный прирост COVID-19 остается в районе 40 случаев

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 715. Это на 41 случай больше, чем было в четверг. Днем ранее прирост составлял 46 случаев. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 981). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 996 человек, за последние сутки – два человека (один 65+), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 38 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 218 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 159. За предыдущие сутки госпитализировано 20 пациентов.В отделениях реанимации находится 48 пациентов (из них старше 65 лет – 30), на ИВЛ –9 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 5.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 294 койки: занято –218, свободно – 76 коек. Занятость коечного фонда составляет 74,1%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 376 человек.Выздоровели от коронавируса – 132 125 (+51) человек.В республике всего первично привиты коронавируса 499 313 человек (69,4 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 474 478 человек (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 161 763 человек, завершили 149 100 человек.Фото: pixabay.com