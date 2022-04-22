Нюансы увольнения на пенсию

Нина У.

— Есть нюансы, которые следует учитывать при увольнении на пенсию. Увольняясь по собственному желанию, пенсионер указывает в заявлении дату, с которой он расторгает трудовой договор. Для большинства пенсионеров (которые получают страховую пенсию) увольнение связано с восстановлением индексации пенсии. День увольнения по закону является последним рабочим днем, поэтому формально пенсионер становится неработающим только на следующий день после даты увольнения.Поэтому, когда пенсионер, например, пишет в заявлении: «прошу уволить меня по собственному желанию 1 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», работодатель исключит его из отчета о работниках для ПФР только в следующем месяце, так как в марте он еще числился среди работников. В мае ПФР проанализирует отчет и вынесет решение об индексации, которую пенсионер в итоге получит не раньше июня 2022 года.Если бы пенсионер указал датой увольнения не 1 марта, а 28 февраля 2022 года, то уже с марта он числился бы неработающим и индексацию ему выплатили бы на месяц раньше (в мае 2022 года).