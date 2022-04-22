Общество 22.04.2022 в 10:12

Нюансы увольнения на пенсию

Имеет ли значение дата увольнения для пенсионера
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Текст: Номер один
Нюансы увольнения на пенсию
«Мне сказали, что для пенсионера имеет значение день увольнения, объясните, пожалуйста».
Нина У.

Отвечает юрист Андрей Кузьмин:

— Есть нюансы, которые следует учитывать при увольнении на пенсию. Увольняясь по собственному желанию, пенсионер указывает в заявлении дату, с которой он расторгает трудовой договор. Для большинства пенсионеров (которые получают страховую пенсию) увольнение связано с восстановлением индексации пенсии. День увольнения по закону является последним рабочим днем, поэтому формально пенсионер становится неработающим только на следующий день после даты увольнения.

Поэтому, когда пенсионер, например, пишет в заявлении: «прошу уволить меня по собственному желанию 1 марта 2022 года в связи с выходом на пенсию», работодатель исключит его из отчета о работниках для ПФР только в следующем месяце, так как в марте он еще числился среди работников. В мае ПФР проанализирует отчет и вынесет решение об индексации, которую пенсионер в итоге получит не раньше июня 2022 года.

Если бы пенсионер указал датой увольнения не 1 марта, а 28 февраля 2022 года, то уже с марта он числился бы неработающим и индексацию ему выплатили бы на месяц раньше (в мае 2022 года).
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