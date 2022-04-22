Общество 22.04.2022 в 10:47

Хирурги Бурятии удалили большую опухоль из шейного отдела позвоночника 37-летнего мужчины

Хондросаркома размером с куриное яйцо проросла в позвоночный канал и начала сдавливать спинной мозг
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Хирурги Бурятии удалили большую опухоль из шейного отдела позвоночника 37-летнего мужчины
В Улан-Удэ по линии скорой медицинской помощи в приемное отделение Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко поступил 37-летний житель Улан-Удэ с жалобами на боль в шейном отделе позвоночника и онемение кончиков пальцев рук.

«Сначала начал замечать, что по утрам болела шея, но списывал это на неудобную позу во сне. После Нового года стало хуже, болезненнее, но, если честно, надеялся, что все пройдет. Скорую вызвал только тогда, когда уже не мог поднять руки. Так попал в Республиканскую больницу», - поделился Вячеслав Бадмаевич.

При поступлении пациент был осмотрен нейрохирургом, выполнено необходимое обследование, которое выявило объемное образование тел 3,4,5 шейных позвонков. Опухоль размером 6х5,5х7 см проросла в позвоночный канал и начала сдавливать спинной мозг, повреждение которого практически в 100 % случаев приводит к летальному исходу. Ввиду сложности и редкости заболевания, пациенту было предложено оперироваться в федеральном центре, но мужчина отказался и доверился врачам РКБ, сообщили в минздраве республики.

Далее последовала многоэтапная работа: обсуждение клинического случая с заведующим отделением В. Хундановым, кандидатом медицинских наук; был проведен консилиум для выбора тактики оперативного вмешательства, началась тщательная предоперационная подготовка. В результате 31 марта успешно была выполнена сложнейшая нейрохирургическая операция - передняя декомпрессия позвоночного канала, удаление опухоли и имплантация межтелового импланта с фиксацией на костной пластине.

Операционная бригада в составе нейрохирургов Б.З. Цыбикова и В.Э.Борисова, анестезиолога И.С. Бухольцева, операционной сестры С.Б.Боролдуевой и анестезистки Н.С.Батомункуевой в течение шести часов боролись за жизнь пациента. Затем пациент был переведен в профильное отделение реанимации и анестезиологии № 3, поскольку объем и сложность проведенной операции требовали интенсивного лечения и наблюдения в раннем послеоперационном периоде.

Фрагмент опухоли был направлен на гистологическое исследование для определения ее характера - в данном случае была выявлена хондросаркома. Это злокачественное новообразование, которое в мировой статистике занимает 10 % среди всех опухолей соединительной ткани.

«Хондросаркома – коварная опухоль, которая протекает бессимптомно довольно длительное время. Прорастая в позвоночный канал, она начала сдавливать спинной мозг пациента – отсюда онемение и слабость. Контрольная томограмма после операции не показала признаков сдавливания, т.е. со своей задачей мы справились. После выписки пациенту предстоит дальнейшее специализированное лечение в Республиканском онкодиспансере. Надеемся, что у пациента все сложится хорошо», - прокомментировал нейрохирург Булат Цыбиков.

Фото: /egov-buryatia.ru/minzdrav

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здравоохранение операция опухоль

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