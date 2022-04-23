Общество 23.04.2022 в 08:00

В мэрии Улан-Удэ «обломали» надежды людей

Жители микрорайона Зверосовхоз вынуждены ходить до остановки по 45 минут
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Текст: Петр Санжиев
В мэрии Улан-Удэ «обломали» надежды людей
"Номер один"
Надежды улан-удэнцев из микрорайона Зверосовхоз (Октябрьский район города) на улучшение транспортного обслуживания мест их проживания не сбудутся.

По колено в грязи

То, что происходит в этой части города, лишний раз подтверждает, что сфера пассажироперевозок далека не то что от совершенства, но даже от облегчения нынешнего положения. Она нуждается в ускоренном развитии и наращивании бюджетных инвестиций. Но, увы. Внятных перспектив по Зверосовхозу нет.

В редакцию «Номер один» обратились возмущенные жители СНТ «Энергостроитель». Их категорически не устраивает то, как там организовано транспортное обслуживание.

«К нам ходят автобусы маршрута №16. У них в нашем микрорайоне есть конечная остановка. Она  ближайшая к нашему СНТ. Мы добираемся до нее 45 минут утром, когда направляемся из дома на работу, и 45 минут вечером,  возвращаясь домой. При этом идем нормальным шагом. Не медленным… Ну надо что-то решать с этим. Нам очень далеко ходить. Зимой столько раз падали, это просто кошмар»

- рассказали нашему изданию люди.

Если идти через местный лес, то время ходьбы можно уменьшить. Но через лесной массив мало кто рискует ходить. Особенно тяжело в зимние морозы. Вплоть до того, что детей отправляют в школу на такси.

«Когда активизировались собаки, начали нападать, сюда выделили какой-то автобус. Он брал только детей. Но как только положение с собаками немного улучшилось, он исчез. Маленьких детей отправляют в школу кто как может. Большие дети ходят пешком. А весной, когда все начинает таять, здесь такая  грязь,   лужи, что невозможно пешком ходить. Даже обувь страшно покупать, потому что через неделю можно  ее выбрасывать. Мы устали от такой жизни»

- пожаловались граждане.

Грустно, что это отмечается не в отдаленной сельской местности с ее огромными малозаселенными и плохо обустроенными пространствами, а в столице Бурятии.

СНТ, о котором идет речь,  считается большим. И  жителей становится все больше - продолжают строиться новые дома.

Окраины требуют внимания

Одним из вариантов улучшения ситуации граждане считают удлинение маршрута №16. Конечную остановку надо сделать в районе соседнего СНТ «Учитель». До «Учителя» людям  идти в два раза меньше.

«Если не смогут пройти большие автобусы 16-го маршрута, пусть ходят хотя бы небольшие. Все были бы рады. Идти до остановки  всего 20 минут, это было бы просто сказкой»

- говорят граждане.

Есть также вариант пустить в направлении СНТ «Энергостроитель» маршрут №27 и сделать его конечную остановку близ СНТ.

Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту администрации города Улан-Удэ, перед которым «Номер один» поставил ряд вопросов по транспортному обслуживанию данного СНТ, оказался не в состоянии очертить какие-то четкие перспективы по решению проблемы.

«Дорога от конечной остановки маршрута №16 до садоводческих товариществ «Учитель», «Энергостроитель», «Родник» не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Она грунтовая, неровная, не обеспечивает безопасный разъезд встречных транспортных средств, отсутствует наружное освещение, дорожные знаки, выезд к автодороге имеет значительный продольный уклон, проходит по лесному массиву»

- сказал Юрий Ткачев.

Что касается конкретно «Энергостроителя», чиновник заявил, что продление пути следования маршрута №16 до СНТ «Энергостроитель» «невозможно до приведения дороги в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения».

При этом представитель мэрии не пояснил, делается ли хоть что-нибудь для этого. В муниципалитете есть структуры по работе с отдаленными микрорайонами города. Когда обратят внимание на сложившуюся ситуацию с транспортным обслуживанием СНТ «Энергостроитель»?

Юрий Ткачев сообщил нашему изданию, что по маршруту №16 в будни работают восемь автобусов большого класса «ЛиАЗ», из которых пять, учитывая уровень пассажиропотока, осуществляют движение по направлению №16 «Квартал». График движения автобусов утвержден исходя из поступивших обращений жителей микрорайона.

Еще г-н Ткачев рассказал, что для улучшения транспортного обслуживания микрорайона с 2020 года организована работа автобуса «ПАЗ» по маршруту №24. Нарушений графика движения не зафиксировано.

Это все хорошо, но необходимо двигаться дальше, а не почивать на «зверосовхозовских» лаврах. Дальнейшего же движения вперед как раз не ощущается. А ведь люди надеются.

Петр Санжиев, «Номер один».
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маршрутка

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