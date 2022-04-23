В мэрии Улан-Удэ «обломали» надежды людей

«К нам ходят автобусы маршрута №16. У них в нашем микрорайоне есть конечная остановка. Она ближайшая к нашему СНТ. Мы добираемся до нее 45 минут утром, когда направляемся из дома на работу, и 45 минут вечером, возвращаясь домой. При этом идем нормальным шагом. Не медленным… Ну надо что-то решать с этим. Нам очень далеко ходить. Зимой столько раз падали, это просто кошмар» - рассказали нашему изданию люди.

«Когда активизировались собаки, начали нападать, сюда выделили какой-то автобус. Он брал только детей. Но как только положение с собаками немного улучшилось, он исчез. Маленьких детей отправляют в школу кто как может. Большие дети ходят пешком. А весной, когда все начинает таять, здесь такая грязь, лужи, что невозможно пешком ходить. Даже обувь страшно покупать, потому что через неделю можно ее выбрасывать. Мы устали от такой жизни» - пожаловались граждане.

«Если не смогут пройти большие автобусы 16-го маршрута, пусть ходят хотя бы небольшие. Все были бы рады. Идти до остановки всего 20 минут, это было бы просто сказкой» - говорят граждане.

«Дорога от конечной остановки маршрута №16 до садоводческих товариществ «Учитель», «Энергостроитель», «Родник» не соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Она грунтовая, неровная, не обеспечивает безопасный разъезд встречных транспортных средств, отсутствует наружное освещение, дорожные знаки, выезд к автодороге имеет значительный продольный уклон, проходит по лесному массиву» - сказал Юрий Ткачев.

Надежды улан-удэнцев из микрорайона Зверосовхоз (Октябрьский район города) на улучшение транспортного обслуживания мест их проживания не сбудутся.То, что происходит в этой части города, лишний раз подтверждает, что сфера пассажироперевозок далека не то что от совершенства, но даже от облегчения нынешнего положения. Она нуждается в ускоренном развитии и наращивании бюджетных инвестиций. Но, увы. Внятных перспектив по Зверосовхозу нет.В редакцию «Номер один» обратились возмущенные жители СНТ «Энергостроитель». Их категорически не устраивает то, как там организовано транспортное обслуживание.Если идти через местный лес, то время ходьбы можно уменьшить. Но через лесной массив мало кто рискует ходить. Особенно тяжело в зимние морозы. Вплоть до того, что детей отправляют в школу на такси.Грустно, что это отмечается не в отдаленной сельской местности с ее огромными малозаселенными и плохо обустроенными пространствами, а в столице Бурятии.СНТ, о котором идет речь, считается большим. И жителей становится все больше - продолжают строиться новые дома.Одним из вариантов улучшения ситуации граждане считают удлинение маршрута №16. Конечную остановку надо сделать в районе соседнего СНТ «Учитель». До «Учителя» людям идти в два раза меньше.Есть также вариант пустить в направлении СНТ «Энергостроитель» маршрут №27 и сделать его конечную остановку близ СНТ.Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту администрации города Улан-Удэ, перед которым «Номер один» поставил ряд вопросов по транспортному обслуживанию данного СНТ, оказался не в состоянии очертить какие-то четкие перспективы по решению проблемы.Что касается конкретно «Энергостроителя», чиновник заявил, что продление пути следования маршрута №16 до СНТ «Энергостроитель» «невозможно до приведения дороги в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения».При этом представитель мэрии не пояснил, делается ли хоть что-нибудь для этого. В муниципалитете есть структуры по работе с отдаленными микрорайонами города. Когда обратят внимание на сложившуюся ситуацию с транспортным обслуживанием СНТ «Энергостроитель»?Юрий Ткачев сообщил нашему изданию, что по маршруту №16 в будни работают восемь автобусов большого класса «ЛиАЗ», из которых пять, учитывая уровень пассажиропотока, осуществляют движение по направлению №16 «Квартал». График движения автобусов утвержден исходя из поступивших обращений жителей микрорайона.Еще г-н Ткачев рассказал, что для улучшения транспортного обслуживания микрорайона с 2020 года организована работа автобуса «ПАЗ» по маршруту №24. Нарушений графика движения не зафиксировано.Это все хорошо, но необходимо двигаться дальше, а не почивать на «зверосовхозовских» лаврах. Дальнейшего же движения вперед как раз не ощущается. А ведь люди надеются.Петр Санжиев, «Номер один».