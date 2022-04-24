Жители Бурятии начали тратить деньги с кредиток самыми стремительными темпами за всю историю наблюдений

«В целом в республике видим неуклонный рост потребительского долга, кульминацией чего стал февральский пик. Таких объемов кредитования мы не видели давно» - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.

«24 февраля, когда началась спецоперация, мне позвонил начальник отдела и попросил срочно выйти на работу. Работы было много, товар мы начали переоценивать, наклеивая новые ценники и вводя вручную данные в программу» - рассказывает продавец одного из магазинов автозапчастей.

«Планировал сделать ремонт электрики в квартире, но сроки пришлось переносить и срочно закупать в кредит материалы, пока они не подорожали. Такую стратегию избрали после ценовых гонок многие улан-удэнцы, прежде всего те, кто планировал приобрести материалы, сделать ремонт или откладывал крупные покупки бытовой техники на потом, но обстоятельства изменились и им пришлось активировать кредитные карты. Это вполне естественное поведение людей, желающих в условиях инфляции сохранить свои деньги» - продолжает экономист Анатолий Думнов.

«С большой долей вероятности, вскоре можно ожидать существенного спада в кредитовании, сравнимого с упомянутыми выше событиями «пандемийной» весны 2020 года. В то же время меры по поддержке заемщиков, предпринимаемые регулятором и банками, призваны нивелировать негативные последствия санкций на рынке розничного кредитования. Также следует отметить, что в условиях снижения доступности кредитов вырастет значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) для заемщиков» - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным Нацбанка Бурятии, в целом кредитный портфель по физическим лицам вырос до 146,1 млрд рублей - на 26% больше аналогичного периода прошлого года. Напомним, в феврале 2021 года граждане понабрали кредитов на сумму 115,1 млн рублей. Из них значительная часть февральского прироста пришлась на конец месяца и пошла на оплату товаров и услуг с кредитных карт.Ситуация в целом характерна не только для Бурятии, но и для всей страны. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2022 года количество новых выданных кредитных карт в стране составило 1,11 млн единиц, что на 10,4% больше, чем в прошлом месяце.До марта 2022 года сегмент кредитных карт развивался достаточно динамично. После карантинных мероприятий весны – начала лета 2020 года, когда выдача «кредиток» сократилась радикально, рынок кредитных карт рос практически непрерывно. Очевидно, что такая динамика роста во многом связана с технологичностью и удобством данного вида кредита, сообщили в НБКИ.Эксперты говорят, что в феврале «кредитки» распечатывали так, что только шуба заворачивалась. Речь идет о «спящих» кредитных картах, раздаваемых банками населению в период «пандемии», многие из которых так и не были активированы. Но с началом покупательского ажиотажа народ достал заветные пароли к кредитным лимитам и начал массово тратить деньги.Прежде всего люди тратились на импортную бытовую технику, электронику, запасные части.По словам продавца, в первую неделю они меняли стоимость товаров несколько раз, в среднем удорожание шло от 20 до 50%, в зависимости от того или иного прихода. Но, как отмечает продавец, он «распечатал» «кредитку» жены, закупив в тот же день еще по старым ценам самые ходовые импортные автозапчасти, прежде всего «расходники». По его словам, так делали многие коллеги. А затем они в течение месяца выгодно реализовали закупленный товар и погасили долг по «кредитке». Да еще и кешбэк получили.Между тем большинство новых должников по кредитным картам просто накопили долги, скупая в том числе сахар и туалетную бумагу, но вот что делать с новыми заимствованиями, мало кто знает.Однако уже в апреле ситуация может измениться, полагают экономисты. Ведь льготный период по кредитным картам, в среднем составляющий 50 дней, закончился, дальше начинают «тикать» немаленькие проценты за пользование средствами банка.Действительно, массированное использование кредитных карт отнюдь не является устойчивой экономической моделью. Жители Бурятии могут и дальше закупаться впрок хоть до посинения, а затем едва сводить концы с концами, одалживая у банка средства на какое-то время. Но кредитные карты имеют ограничения, и в конечном итоге просроченная задолженность, возможно, значительно вырастет после покупательского ажиотажа февраля-марта этого года. А это, в свою очередь, может негативно сказаться на финансовом состоянии домохозяйств, особенно на фоне нестабильной экономической ситуации.Дмитрий Родионов, «Номер один».