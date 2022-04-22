Общество 22.04.2022 в 11:34

Россияне стали меньше слушать музыку

К такому выводу пришли специалисты МегаФона
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Текст: Константин Воронов
Россияне стали меньше слушать музыку
В первой половине апреля общий мобильный интернет-трафик в музыкальных сервисах снизился почти на 12% по сравнению со второй половиной марта. На фоне ограничений пользователи начали переходить в российские сервисы – наибольший рост зафиксирован в приложении Яндекс.Музыка (3+).

Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали мобильный трафик в стриминговых сервисах. Как сообщили в пресс-службе компании, с 1 по 15 апреля мобильный трафик в Spotify (12+), Deezer (3+) и YouTube Music (12+) суммарно снизился почти на 35% по сравнению с двумя предыдущими неделями. Трафик в этих сервисах начал снижаться уже в начале месяца.

Пользователи сервисов, покидающих российский рынок, ищут альтернативы и выбирают российские приложения. После ухода из России Spotify 11 апреля максимальный рост показала Яндекс.Музыка (3+) – количество пользователей увеличилось на 15%, в VK Музыке (3+) на 10%, а в Звуке (12+) на 2%. Мобильный трафик в этих сервисах вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в Apple Music (12+) трафик за этот период не продемонстрировал значительных изменений.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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