Скверы и зоны отдыха Улан-Удэ обрабатывают от клещей

В Улан-Удэ обработают от клещей территории 43 городских скверов, сообщили в Комитете городского хозяйства.Также от клещей обработают острова Комсомольский и Богородский, набережную реки Уда и Селенга, футбольное поле на Верхней Березовке, экологическую тропу от лыжной базы Снежинка до Этнографического музея, места массового отдыха в окрестности Ипподрома.- Площадь территорий, закрепленных за Комитетом городского хозяйства, на которых планируется акарицидная обработка, составляет 310 гектаров. Работы уже начаты. Обработка будет осуществляться подрядными организациями, - рассказали в Комитете городского хозяйства.Меры по защите от клещей примут и на городских кладбищах. Обработка включена в комплекс работ по подготовке к Радонице, ее планируют завершить до 1 мая.«В период проведения работ находиться на обрабатываемых территориях запрещено. Жителей и гостей города просим отнестись с пониманием и в эти дни воздержаться от посещения указанных территорий», - предупредили в мэрии.Даты проведения работ:Сквер «Студенческий» ул. КлючевскаяСквер «Юношеский» ул. Ключевская, 23, 25Сквер «Народный», ул. ТкацкаяСквер «Наранай туя» по ул. ШумяцкогоСквер «Семейного отдыха» по пр. Строителей, 42, 44Сквер «АлтанБулаг» по ул. Ключевская, 72 Б Сквер «Дархан», ул. Ключевская, 22АДетский сквер у роддома по пр. СтроителейСквер «Строителям БАМа», мкр. ЭнергетикСквер ДК «Забайкальский» по ул. СовхознаяСквер у мемориала «Воинам, погибшим от ран в госпиталях Улан-Удэ», ул. Бабушкина (мкрн. Горького)Сквер по ул. РодиныСквер «им. 60-лет Победы»Сквер у Шахматного клуба, ул. КомсомольскаяСквер «Школьный», ул. КомсомольскаяСквер «Радуга», ул. ОктябрьскаяСквер «3 медведя», ул. ОктябрьскаяСквер «Сиреневый бульвар», ул. ОктябрьскаяСквер по ул. Н.ПетроваАллея «Славы» по ул. КомсомольскаяСквер по пр. 50- летия Октября, 11Сквер ул. Комсомольская, 4 (у ЗАГСа)Сквер им. ПушкинаСквер по ул. СенчихинаСквер по ул. МосковскаяСквер по ул. Гагарина, 53Сквер по ул. Пушкина, 8 у БГСХАФутбольное поле на Верхней БерезовкеЭкологическая тропа от лыжной базы Снежинка до Этнографического музеяТерритория мест массового отдыха в окрестности Ипподромао. Комсомольскийо. БогородскийФото: мэрия Улан-Удэ