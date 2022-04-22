Общество 22.04.2022 в 11:40
Скверы и зоны отдыха Улан-Удэ обрабатывают от клещей
В период проведения работ горожан просят воздержаться от их посещения
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ обработают от клещей территории 43 городских скверов, сообщили в Комитете городского хозяйства.
Также от клещей обработают острова Комсомольский и Богородский, набережную реки Уда и Селенга, футбольное поле на Верхней Березовке, экологическую тропу от лыжной базы Снежинка до Этнографического музея, места массового отдыха в окрестности Ипподрома.
- Площадь территорий, закрепленных за Комитетом городского хозяйства, на которых планируется акарицидная обработка, составляет 310 гектаров. Работы уже начаты. Обработка будет осуществляться подрядными организациями, - рассказали в Комитете городского хозяйства.
Меры по защите от клещей примут и на городских кладбищах. Обработка включена в комплекс работ по подготовке к Радонице, ее планируют завершить до 1 мая.
«В период проведения работ находиться на обрабатываемых территориях запрещено. Жителей и гостей города просим отнестись с пониманием и в эти дни воздержаться от посещения указанных территорий», - предупредили в мэрии.
Даты проведения работ:
Октябрьский район:
22 апреля
Сквер «Студенческий» ул. Ключевская
Сквер «Юношеский» ул. Ключевская, 23, 25
Сквер «Народный», ул. Ткацкая
Сквер «Наранай туя» по ул. Шумяцкого
Сквер «Семейного отдыха» по пр. Строителей, 42, 44
Сквер «АлтанБулаг» по ул. Ключевская, 72 Б Сквер «Дархан», ул. Ключевская, 22А
Детский сквер у роддома по пр. Строителей
25 апреля
Сквер «Строителям БАМа», мкр. Энергетик
Сквер ДК «Забайкальский» по ул. Совхозная
Сквер у мемориала «Воинам, погибшим от ран в госпиталях Улан-Удэ», ул. Бабушкина (мкрн. Горького)
Железнодорожный район:
26 апреля
Сквер по ул. Родины
Сквер «им. 60-лет Победы»
Сквер у Шахматного клуба, ул. Комсомольская
Сквер «Школьный», ул. Комсомольская
Сквер «Радуга», ул. Октябрьская
Сквер «3 медведя», ул. Октябрьская
Сквер «Сиреневый бульвар», ул. Октябрьская
Сквер по ул. Н.Петрова
Аллея «Славы» по ул. Комсомольская
27 апреля
Сквер по пр. 50- летия Октября, 11
Сквер ул. Комсомольская, 4 (у ЗАГСа)
Сквер им. Пушкина
Сквер по ул. Сенчихина
Сквер по ул. Московская
Сквер по ул. Гагарина, 53
Сквер по ул. Пушкина, 8 у БГСХА
28-29 апреля
Футбольное поле на Верхней Березовке
16-17 мая
Экологическая тропа от лыжной базы Снежинка до Этнографического музея
10-11 мая
Территория мест массового отдыха в окрестности Ипподрома
Советский район:
12 мая
о. Комсомольский
13 мая
о. Богородский
Фото: мэрия Улан-Удэ
Также от клещей обработают острова Комсомольский и Богородский, набережную реки Уда и Селенга, футбольное поле на Верхней Березовке, экологическую тропу от лыжной базы Снежинка до Этнографического музея, места массового отдыха в окрестности Ипподрома.
- Площадь территорий, закрепленных за Комитетом городского хозяйства, на которых планируется акарицидная обработка, составляет 310 гектаров. Работы уже начаты. Обработка будет осуществляться подрядными организациями, - рассказали в Комитете городского хозяйства.
Меры по защите от клещей примут и на городских кладбищах. Обработка включена в комплекс работ по подготовке к Радонице, ее планируют завершить до 1 мая.
«В период проведения работ находиться на обрабатываемых территориях запрещено. Жителей и гостей города просим отнестись с пониманием и в эти дни воздержаться от посещения указанных территорий», - предупредили в мэрии.
Даты проведения работ:
Октябрьский район:
22 апреля
Сквер «Студенческий» ул. Ключевская
Сквер «Юношеский» ул. Ключевская, 23, 25
Сквер «Народный», ул. Ткацкая
Сквер «Наранай туя» по ул. Шумяцкого
Сквер «Семейного отдыха» по пр. Строителей, 42, 44
Сквер «АлтанБулаг» по ул. Ключевская, 72 Б Сквер «Дархан», ул. Ключевская, 22А
Детский сквер у роддома по пр. Строителей
25 апреля
Сквер «Строителям БАМа», мкр. Энергетик
Сквер ДК «Забайкальский» по ул. Совхозная
Сквер у мемориала «Воинам, погибшим от ран в госпиталях Улан-Удэ», ул. Бабушкина (мкрн. Горького)
Железнодорожный район:
26 апреля
Сквер по ул. Родины
Сквер «им. 60-лет Победы»
Сквер у Шахматного клуба, ул. Комсомольская
Сквер «Школьный», ул. Комсомольская
Сквер «Радуга», ул. Октябрьская
Сквер «3 медведя», ул. Октябрьская
Сквер «Сиреневый бульвар», ул. Октябрьская
Сквер по ул. Н.Петрова
Аллея «Славы» по ул. Комсомольская
27 апреля
Сквер по пр. 50- летия Октября, 11
Сквер ул. Комсомольская, 4 (у ЗАГСа)
Сквер им. Пушкина
Сквер по ул. Сенчихина
Сквер по ул. Московская
Сквер по ул. Гагарина, 53
Сквер по ул. Пушкина, 8 у БГСХА
28-29 апреля
Футбольное поле на Верхней Березовке
16-17 мая
Экологическая тропа от лыжной базы Снежинка до Этнографического музея
10-11 мая
Территория мест массового отдыха в окрестности Ипподрома
Советский район:
12 мая
о. Комсомольский
13 мая
о. Богородский
Фото: мэрия Улан-Удэ
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