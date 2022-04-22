Жителям Бурятии раздадут еще 10 тысяч кур-несушек

Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение о выделении дополнительных 10 тысяч кур-несушек, которых раздадут жителям сельских районов республики. Эта мера поддержки вызвала большой интерес среди сельчан.- Проект по реализации кур-несушек нашёл большой отклик у населения. И мы приняли решение предоставить по льготной цене не 10 тысяч, а 20 тысяч куриц. Посмотрим, как эти 20 тысяч будут реализованы, возможно, эту цифру мы будем увеличивать. Сейчас главы районов проделывают большую организационную работу по формированию списков желающих и прорабатывают вопрос по транспортировке. С наступлением более тёплой погоды, с начала мая куры-несушки будут доставлены населению, - рассказал Алексей Цыденов.- На данный момент Минсельхозом Бурятии распределены квоты на дополнительные 10 тысяч кур-несушек, расчёт ведётся из общей численности населения каждого из районов, - сообщил в свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия РБ Галсан Дареев.Кур будут раздавать на тех же условиях, что и ранее:- на одну семью до 4 человек включительно будет выдаваться по 10 куриц,- на семью где более 4-х человек – до 20 куриц.- могут принять участие только жители сельской местности. Городские жители, жители посёлков городского типа, СНТ и ДНТ в проекте принять участие не могут.- координаторами проекта являются муниципалитеты районов, они занимаются формированием списков желающих и транспортировкой птицы.Отметим, кур-несушек Улан-Удэнской птицефабрики будут раздавать по цене 30 рублей за голову при рыночной стоимости 280 рублей.Раздаваемые куры относятся к породе «Хайсекс», выведенной в 1970 году голландскими селекционерами. Основная цель, которую тогда ставили заводчики – выведение породы, отличающейся высокой яйценоскостью. При скромных габаритах до 2 кг, куры «Хайсекс» несут достаточно крупные яйца весом 63-65 грама с производительностью 300-320 яиц в год. И так продуктивно нестись они будут на протяжении 2-3 лет.На данный момент решаются организационные вопросы и логистика доставки. Районы организованно смогут вывести кур-несушек в начале мая, когда наступит более тёплая погода. Для инкубаторских птиц необходимо время для акклиматизации, которая может затянуться до одного месяца.Фото: «Номер один»