Монголка впервые пробилась на поп-сцену Тайваня

В шоу-бизнесе Тайваня впервые появилась монголка. Двадцатитрехлетняя Б.Сарантуяа свободно владеет английским и китайским языками и стремится продвигать свой родной монгольский язык и культуру через искусство. Она окончила Университет Миндао на Тайване по специальности «Деловое администрирование». В прошлом году стала участницей тайваньской женской группы Hur, которая с момента своего дебюта приобрела огромную популярность.

Hur официально дебютировала в январе 2021 года с синглом Pain Killer. В интервью новостному сайту gogo.mn, которое разместило МОНЦАМЭ, она рассказала о своей истории становления солисткой тайваньской женской группы «HUR», о трудностях, с которыми она столкнулась, о своих планах на будущее и своих мечтах.

Б Сарантуяа родилась 12 мая 1999 года в Улан-Баторе, ее сценический псевдоним Sizi. Eе рост составляет 171 см, а вес – 50 кг.

-Сарантуяа, где ты закончила среднюю школу? Пожалуйста, расскажи нам о своем детстве? Когда ты поехала на Тайвань?

- После окончания 28-й общеобразовательной комплексной школы Улан-Батора я училась в Южной Корее, а затем в 2017 году отправилась на Тайвань. В детстве я была очень активной и подвижной девочкой, мечатала стать дизайнером. Когда повзрослела, моей целью стало зучение китайского языка. Кроме того, Тайвань показался мне очень интересным. Вот почему я приехала сюда учиться. Здесь я окончила Университет Миндао по специальности «Деловое администрирование». Выбирая эту профессию, я думала, что после окончания университета смогу работать где угодно по своей профессии, и мне понадобятся некоторые знания в области предпринимательства, чтобы начать свой собственный бизнес. В настоящее время я являюсь членом новой женской группы, цель которой - быть признанной в Азии и во всем мире в будущем. Вот так я попала в шоу- индустрию.

- А как ты оказалась в группе Hur?

- Когда училась в университете, по совету преподавателя и подруги я участвовала в тайваньском шоу на выживание «DD52» (Dancing Diamond 52). На конкурс зарегистрировалось более 1000 девушек, и в финальном туре осталось 52 девушки, которые, были разделены на четыре группы в соответствии с мастью игральных карт, прошли различные испытания, чтобы побороться за место в новой идол-группе. Наша группа называлась Hurricane (или Пиковый туз), и мы заняли второе место в шоу. Я не чувствовала усталости и не принимала близко к сердцу все трудности во время соревнований, потому что делала то, что мне действительно нравится. После этого шоу-агентство AOA Entertainment сформировало новую женскую группу под названием Hur, и мы договорились попробовать себя в мире музыкальной индустрии как единое целое.

- Что означает название вашей группы?

- Hur - это сокращение от слова «hurricane» или Пиковый туз. Мы выпустили наш первый сингл Pain Killer в январе 2021 года.

- Что ты почувствовала после дебюта группы?

- Я была очень взволнована и благодарна всем, кто поддерживал меня. Когда увидела, что песня готова, я была вне себя от радости, думая, что это результат всех трудных дней, энергии и усилий. С тех пор было выпущено много песен. До выпуска первой песни в моей жизни произошло много перемен, и мне было очень трудно перестроиться. Но сейчас я уже адаптировалась к новым изменениям.

- Как отреагировали ваша семья и друзья, когда впервые услышали песню группы Hur? И как они поддерживают тебя сейчас?

- Мои родители не знали, что я умею петь, но, узнав об этом, они очень хорошо меня поддержали. Они все любят слушать, как я пою. Теперь мои родители, братья и сестры - мои поклонники номер один (смеется).

- Какой первый вопрос задают тайваньцы, когда узнают, что ты монголка?

- Меня часто спрашивают, живу ли я в монгольской юрте. Их, вероятно, очень интересует, в каких жилищах живут монголы.

- Расскажите нам о членах вашей группы. Насколько вы все близки?

- В нашей группе я солистка, и нас всего шесть девушек. Их зовут Синди (Cindy), С.Холли (C.Holly), Эрин (Erin), Жасмин (Jasmine) и Дженнифер (Jennifer). Поскольку нас объединяет общая цель, мы относимся друг к другу как в большой дружной семье. Когда они узнали, что я монголка, они приняли меня очень дружелюбно. Большую часть своего времени я провожу с С.Холли, разговаривая с ней о музыке и песнях.

- Что самое сложное в работе на рынке музыкальной индустрии за рубежом?

- Независимо от рынков, любой, кто входит в мир музыкальной индустрии, должен обладать высокими профессиональными качествами. Все зависит от усилий. Целеустремленный человек достигает своих целей. Я также чувствовала необходимость быть очень настойчивой и не сдаваться из-за мелочей.

- Как ты будешь продвигать свою страну?

- Я стараюсь продвигать наш монгольский язык и культуру через искусство. Недавно был выпущен новый альбом под названием «Hur -revelation», где куплеты, которые я пою в некоторых песнях с альбома, были исполнены на монгольском языке.

- Музыкальное видео группы Hur имеет очень уникальное и интересное решение...

- Музыкальное видео создается в зависимости от жанра песни. Самым трудоемким музыкальным клипом, на мой взгляд, является клип на песню Pain killer.

- Клипы вашей группы доступны миллионам зрителей на YouTube. Какой был самый лучший комплимент, который ты когда-либо получила от зрителя, который слышал, как ты поешь?



-Меня глубоко тронули слова одного из зрителей, который написал мне: «Что бы ни случилось, не переставай петь».

- Спасибо большое тебе за это интервью. Желаю тебе и всей группе Hur больших творческих успехов и интересных проектов!

Фото: montsame.mn