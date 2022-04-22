Общество 22.04.2022 в 13:40

В Улан-Удэ начались подготовительные работы по реконструкции дамб

Работы пройдут в двух участках: в центре города - от удинского моста до ТЦ «Пионер» и в районе очистных сооружений
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ начались подготовительные работы по реконструкции дамб
"Номер один"
Масштабная реконструкция защитных дамб будет проведена в двух участках: в центре города - от удинского моста до ТЦ «Пионер» и в районе очистных сооружений, сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.

Сейчас на обоих дамбах ведутся подготовительные работы - это вырубка дикорастущих насаждений на откосах и демонтаж железобетонных плит.

Существующая дамба от удинского моста до ТЦ «Пионер» была построена в конце 60-х начале 70-х годов. Соответственно, сооружение которому уже более 50 лет подверглось значительному износу, местами плиты разрушены, на откосах растут деревья и кустарники.

Новая дамба, протяженностью 3,5 километра, будет состоять также из железобетонных плит. Некоторые участки укрепят монолитным ограждением.

Дамба в районе очистных сооружений также местами повреждена – разрушена подпорная стенка, размыто основание берегоукрепления. Её реконструкция будет проведена аналогичным способом.

Срок окончания реконструкции - 2024 год
Теги
дамба

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