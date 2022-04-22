В Улан-Удэ начались подготовительные работы по реконструкции дамб

Масштабная реконструкция защитных дамб будет проведена в двух участках: в центре города - от удинского моста до ТЦ «Пионер» и в районе очистных сооружений, сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.Сейчас на обоих дамбах ведутся подготовительные работы - это вырубка дикорастущих насаждений на откосах и демонтаж железобетонных плит.Существующая дамба от удинского моста до ТЦ «Пионер» была построена в конце 60-х начале 70-х годов. Соответственно, сооружение которому уже более 50 лет подверглось значительному износу, местами плиты разрушены, на откосах растут деревья и кустарники.Новая дамба, протяженностью 3,5 километра, будет состоять также из железобетонных плит. Некоторые участки укрепят монолитным ограждением.Дамба в районе очистных сооружений также местами повреждена – разрушена подпорная стенка, размыто основание берегоукрепления. Её реконструкция будет проведена аналогичным способом.Срок окончания реконструкции - 2024 год