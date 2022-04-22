В Улан-Удэ в пасхальную ночь будут ловить пьяных водителей

В предстоящие выходные православные верующие отметят один из главных праздников - Пасху. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в праздничные дни Госавтоинспекция усилит контроль за дорожным движением.«23 и 24 апреля маршруты патрулирования и посты сотрудников ДПС будут приближены к местам расположения православных храмов, где пройдут праздничные службы. В пасхальную ночь автоинспекторы уделят особое внимание водителям транспортных средств, чтобы исключить и пресечь факты управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в ГИБДД.Кроме того, в Улан-Удэ в воскресенье состоится массовая проверка водителей. На магистральных улицах города будут выставлены дополнительные экипажи ДПС.Фото: ГИБДД Бурятии