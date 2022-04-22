Общество 22.04.2022 в 15:51
Программа «Профессионалитет» будет запущена на базе Улан-Удэнского железнодорожного колледжа
Процесс подготовки будущих сотрудников ВСЖД синхронизируют с запросами рынка труда
Текст: Номер один
Реализация федерального проекта «Профессионалитет» стартует на базе Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта в сентябре 2022 года. Учебное заведение станет первым в Бурятии, где в рамках проекта будет создан образовательно-производственный центр, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Соглашение о партнерстве при реализации проекта подписано 21 апреля между правительством республики, Восточно-Сибирской железной дорогой и руководством Иркутского государственного университета путей сообщения.
Реализация программы «Профессионалитет» позволит за счет модернизации материально-технической базы железнодорожного колледжа сократить сроки подготовки по ряду специальностей. С учетом требований рынка труда и пожеланий работодателя будут актуализированы образовательные программы. Также в ходе обучения студенты колледжа получат дополнительные смежные профессии.
Создание образовательно-производственного центра даст возможность без ущерба для качества обучения сформировать у студентов уровень практических навыков и профессиональных компетенций, необходимый для скорейшей адаптации на рабочем месте.
«Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – одна из основных кузниц профессиональных кадров для Восточно-Сибирской железной дороги. Поэтому мы, как работодатель, заинтересованы в том, чтобы процесс подготовки наших будущих сотрудников был максимально качественным и синхронизирован с запросами рынка труда», - подчеркнул заместитель начальника ВСЖД по кадрам и социальным вопросам Алексей Боровиков.
Фото: ВСЖД
Соглашение о партнерстве при реализации проекта подписано 21 апреля между правительством республики, Восточно-Сибирской железной дорогой и руководством Иркутского государственного университета путей сообщения.
Реализация программы «Профессионалитет» позволит за счет модернизации материально-технической базы железнодорожного колледжа сократить сроки подготовки по ряду специальностей. С учетом требований рынка труда и пожеланий работодателя будут актуализированы образовательные программы. Также в ходе обучения студенты колледжа получат дополнительные смежные профессии.
Создание образовательно-производственного центра даст возможность без ущерба для качества обучения сформировать у студентов уровень практических навыков и профессиональных компетенций, необходимый для скорейшей адаптации на рабочем месте.
«Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – одна из основных кузниц профессиональных кадров для Восточно-Сибирской железной дороги. Поэтому мы, как работодатель, заинтересованы в том, чтобы процесс подготовки наших будущих сотрудников был максимально качественным и синхронизирован с запросами рынка труда», - подчеркнул заместитель начальника ВСЖД по кадрам и социальным вопросам Алексей Боровиков.
Фото: ВСЖД
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