Программа «Профессионалитет» будет запущена на базе Улан-Удэнского железнодорожного колледжа

Реализация федерального проекта «Профессионалитет» стартует на базе Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта в сентябре 2022 года. Учебное заведение станет первым в Бурятии, где в рамках проекта будет создан образовательно-производственный центр, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Соглашение о партнерстве при реализации проекта подписано 21 апреля между правительством республики, Восточно-Сибирской железной дорогой и руководством Иркутского государственного университета путей сообщения.Реализация программы «Профессионалитет» позволит за счет модернизации материально-технической базы железнодорожного колледжа сократить сроки подготовки по ряду специальностей. С учетом требований рынка труда и пожеланий работодателя будут актуализированы образовательные программы. Также в ходе обучения студенты колледжа получат дополнительные смежные профессии.Создание образовательно-производственного центра даст возможность без ущерба для качества обучения сформировать у студентов уровень практических навыков и профессиональных компетенций, необходимый для скорейшей адаптации на рабочем месте.«Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта – одна из основных кузниц профессиональных кадров для Восточно-Сибирской железной дороги. Поэтому мы, как работодатель, заинтересованы в том, чтобы процесс подготовки наших будущих сотрудников был максимально качественным и синхронизирован с запросами рынка труда», - подчеркнул заместитель начальника ВСЖД по кадрам и социальным вопросам Алексей Боровиков.Фото: ВСЖД