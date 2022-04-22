Общество 22.04.2022 в 16:15

В Бурятии завершается ледоход на Селенге

Очистка главного притока Байкала ото льда идет в обычном режиме
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Текст: Номер один
В Бурятии завершается ледоход на Селенге
В Бурятии специалистами Центра по ГО, защите населения и территорий от ЧС проведено обследование затороопасных участков реки Селенга, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По результатам обследования установлено, что на участке Селенги от села Ганзурино до села Вознесеновка на основном русле наблюдается небольшое движение льда. Протоки Селенги практический отчистились ото льда. Угроза подтопления населенным пунктам отсутствует.

На участке от микрорайона Мостовой  Улан-Удэ до села Татаурово Прибайкальского района река освободилась ото льда. По берегам наблюдаются навалы льда. Угрозы подтопления населенным пунктам нет.

Ниже Татаурово, в районе лесовозной переправы «Байкальской лесной компании», наблюдается скопление льда, в результате чего, местами вода подходила к федеральной автомобильной дороге. В результате ледохода на реке Селенга и образовавшегося затора, произошел подъем уровня воды с частичным подтоплением участка региональной автомобильной дороги Турунтаево – Покровка - Шергино (с 17 по 25 км). Автомобильное сообщение на этом  участке прервано. Отрезанных населенных пунктов нет.

По состоянию на 22 апреля уровень воды в Селенге в районе Татаурово снизился на 70 см. Угроза федеральной автодороге и жилым домам отсутствует. Ситуация находится на контроле дорожных служб. Администрацией Прибайкальского района организован мониторинг обстановки.

Фото: pixabay.com

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стихия ледоход Селенга

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