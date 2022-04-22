Общество 22.04.2022 в 16:22
В Бурятии построят гигантское картофелехранилище
Только первая очередь сможет принять 8 тысяч тонн
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии продолжают наращивать мощности по длительному хранению овощей и картофеля. Сейчас в республике реализуется крупный инвестпроект по строительству нового картофелехранилища стоимостью 160 млн. рублей.
Работа по развитию системы хранения аграрной продукции продолжается в Бурятии не первый год. Несколько лет назад «Номер один» уже писал на эту тему. В имевшихся в это время картофеле- и овощехранилищах можно было заложить на зимнее хранение порядка 30 тыс. тонн урожая.
Около десятка тех бурятских «картофельных крепостей» были суперсовременными строениями, еще около 30 – не такие современными, но пригодными.
«Система электроники там сложнейшая. Допустим, где-то очаг гнили. Там начинается повышение температуры и рост влажности. Датчики улавливают это, и в очаг подают струю воздуха. Продувают до тех пор, пока гниль не локализуется. И температура воздуха тоже регулируется – либо холодный, либо сухой теплый воздух», - рассказывали «Номер один» в минсельхозе республики.
И вот – новый шаг.
«В этом году предусматривается строительство картофелехранилища, первая очередь которого составит 8 тысяч тонн. Вообще, суммарная емкость этого хранилища будет 20 тысяч тонн», - сообщил министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.
Выращивание, хранение и реализация картофеля - важный вопрос не только для аграрных бизнес-компаний, но и для личных подсобных хозяйств.
Здесь минсельхоз республики внедряет интересную «картофельную» форму работы со СПоКами (сельскохозяйственными потребительскими кооперативами).
Среди мер поддержки – компенсация им стоимости 50 процентов семенного материала, предоставленного СПоКом своим членам. Но СПоК при этом должен будет закупать выращенный картофель у своих членов-сельчан.
«Более того, мы компенсируем 15% затрат СПоКов, когда они закупаю продукцию у своих членов. Таким образом, стимулируется производство картофеля (и других овощей) среди населения, в личных подсобных хозяйствах», - отмечает глава бурятского минсельхоза.
Развернута линия на то, чтобы различные социальные учреждения Бурятии подписывали больше договоров на поставку пищевой продукции с местными аграриями, в том числе, со СПоКами. Того же картофеля. По поручению главы республики Алексея Цыденова идет работа по оформлению таких прямых договоров.
Схема такова. Картофель хранится у населения, его не свозят в какое-то централизованное хранилище СПоКа. А СПоК регулярно приезжает, чтобы взять у своего члена несколько мешков на реализацию.
Фактически речь идет о том, что осуществляется нормальная коммерческая деятельность по продаже картофеля, но каких-то крупных затрат на его хранение нет – он хранится у граждан.
«Таким образом, мы в какой-то мере решаем вопрос строительства овоще- и картофелехранилищ. Мы вовлекаем население в хранение (оно начинает играет роль склада для коммерческой агропродукции, предназначенной к продаже – прим.). Исходя из опыта, особенно жителей Тарбагатайского, Мухошибирского, Бичурского районов, мы знаем, что большой объем картофеля можно хранить у себя не хуже, чем в современных хранилищах с климат-контролем и вентиляцией», - констатирует «аграрный» министр.
Скоро он планирует доложить о достигнутых результатах на планерном совещании у Алексея Цыденова.
Фото: «Номер один»
Работа по развитию системы хранения аграрной продукции продолжается в Бурятии не первый год. Несколько лет назад «Номер один» уже писал на эту тему. В имевшихся в это время картофеле- и овощехранилищах можно было заложить на зимнее хранение порядка 30 тыс. тонн урожая.
Около десятка тех бурятских «картофельных крепостей» были суперсовременными строениями, еще около 30 – не такие современными, но пригодными.
«Система электроники там сложнейшая. Допустим, где-то очаг гнили. Там начинается повышение температуры и рост влажности. Датчики улавливают это, и в очаг подают струю воздуха. Продувают до тех пор, пока гниль не локализуется. И температура воздуха тоже регулируется – либо холодный, либо сухой теплый воздух», - рассказывали «Номер один» в минсельхозе республики.
И вот – новый шаг.
«В этом году предусматривается строительство картофелехранилища, первая очередь которого составит 8 тысяч тонн. Вообще, суммарная емкость этого хранилища будет 20 тысяч тонн», - сообщил министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.
Выращивание, хранение и реализация картофеля - важный вопрос не только для аграрных бизнес-компаний, но и для личных подсобных хозяйств.
Здесь минсельхоз республики внедряет интересную «картофельную» форму работы со СПоКами (сельскохозяйственными потребительскими кооперативами).
Среди мер поддержки – компенсация им стоимости 50 процентов семенного материала, предоставленного СПоКом своим членам. Но СПоК при этом должен будет закупать выращенный картофель у своих членов-сельчан.
«Более того, мы компенсируем 15% затрат СПоКов, когда они закупаю продукцию у своих членов. Таким образом, стимулируется производство картофеля (и других овощей) среди населения, в личных подсобных хозяйствах», - отмечает глава бурятского минсельхоза.
Развернута линия на то, чтобы различные социальные учреждения Бурятии подписывали больше договоров на поставку пищевой продукции с местными аграриями, в том числе, со СПоКами. Того же картофеля. По поручению главы республики Алексея Цыденова идет работа по оформлению таких прямых договоров.
Схема такова. Картофель хранится у населения, его не свозят в какое-то централизованное хранилище СПоКа. А СПоК регулярно приезжает, чтобы взять у своего члена несколько мешков на реализацию.
Фактически речь идет о том, что осуществляется нормальная коммерческая деятельность по продаже картофеля, но каких-то крупных затрат на его хранение нет – он хранится у граждан.
«Таким образом, мы в какой-то мере решаем вопрос строительства овоще- и картофелехранилищ. Мы вовлекаем население в хранение (оно начинает играет роль склада для коммерческой агропродукции, предназначенной к продаже – прим.). Исходя из опыта, особенно жителей Тарбагатайского, Мухошибирского, Бичурского районов, мы знаем, что большой объем картофеля можно хранить у себя не хуже, чем в современных хранилищах с климат-контролем и вентиляцией», - констатирует «аграрный» министр.
Скоро он планирует доложить о достигнутых результатах на планерном совещании у Алексея Цыденова.
Фото: «Номер один»