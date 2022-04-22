В Бурятии определили победителей «Абилимпикс»

В Улан-Удэ подвели итоги регионального чемпионата «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников из Бурятии. По итогам чемпионата 15 человек стали победителями по 12 компетенциям, сообщили в пресс-службе правительства республики.Соревновательная программа проходила для трех целевых групп людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. А именно для школьников с 14 лет, студентов и специалистов предприятий. «Школьники» соревновались по компетенциям «столярное дело», «швея», «робототехника». Студенты колледжей и специалисты, а также работающие граждане, имеющие инвалидность, принимали участие в компетенциях: «сетевое и системное администрирование», «сборка-разборка электронного оборудования», «обработка текста», «мастер обработки цифровой информации», «социальная работа», «малярное дело», «бисероплетение», «повар-сушист», «бурятские бузы».«В этом году региональный чемпионат «Абилимпикс» отмечает свой маленький юбилей, проходит в пятый раз. За столь короткий промежуток времени мы уже имеем хорошие результаты не только на республиканском, но и на федеральном уровне. Во всех Вас заложен талант, способности, которые Вы максимально проявили в рамках чемпионата. Дерзайте, желаю всем успеха и побед!», - обратился к участникам врио министра образования и науки Бурятии Валерий Поздняков.Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» поднимает престиж рабочих специальностей и позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) сориентироваться в мире профессий:«Он помогает раскрыть свои таланты, другими глазами взглянуть на свои способности. Важно, что чемпионат «Абилимпикс» является эффективным механизмом для трудоустройства участников, продемонстрировавших свои навыки владения профессией, в том числе по специальностям, необходимым для развития региональной экономики, способствует их социализации и интеграции в трудовую среду. Также прошедший чемпионат полезен и работодателям, которые отмечают в участниках большой потенциал», - сказал Алексей Агафонов.Руководитель Национального центра «Абилимпикс», проректор Института развития профессионального образования Игорь Грибанов по итогам состоявшегося регионального чемпионата «Абилимпикс» Бурятии отметил, что движение растет благодаря поддержке руководства региона, экспертного сообщества, самих участников чемпионата, которые в полной мере демонстрируют свой талант и профессиональные навыки. За успехами участников с интересом следят потенциальные работодатели. Конкурсы «Абилимпикс» призваны стать стимулом для профессионального развития и дальнейшего трудоустройства участников.Чемпионат проходил с 20 по 22 апреля в Улан-Удэ на базе Бурятского республиканского информационно-экономического техникума, Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №2, Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №3, Ресурсного центра художественного и технического творчества «Созвездие». Всего в соревнованиях приняли участие 94 конкурсанта из 20 учебных заведений региона.Напомним, чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе «Института развития профессионального образования».Фото: egov-buryatia.ru