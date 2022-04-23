Школьник из Улан-Удэ подарил мэру многоразовую табличку для совещаний

«Я хочу подарить вам небольшой набор. Вы же всегда ходите на встречи и вам каждый раз распечатывают табличку с фамилией на новой бумаге. А тут у вас будет многоразовая подставка» - обратился к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову ученик гимназии №33 Егор Сотнич.

Егор на своих страницах в социальных сетях активно призывает всю страну к защите и сохранению озера Байкал. Увлечение экологией у мальчика началось с уборки берега Байкала во время отдыха со своей семьей.В прошлом году Егор лично пообщался с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Он рассказал президенту о паводках в Бурятии и Улан-Удэ, а также о том, что проводит субботники на набережной.Напомним, сегодня в Улан-Удэ стартовал общегородской субботник. Уборка организована во всех скверах и общественных территориях. Все желающие могут принять участие. Для этого необходимо взять с собой перчатки и уборочный инвентарь. Мешки с мусором можно оставлять вдоль магистральных улиц. Комбинат по благоустройству заберет их и вывезет.По всем вопросам, касающимся субботника, можно позвонить по номеру 23-18-45.Фото: скриншот с видео